Amici 18 | eliminazione Umberto-Mameli | scelta dei Bianchi o scherzo?

Amici 18 - colpo di scena : Ricky Martin e Vittorio Grigolo se ne vanno - eliminazione congelata per Mameli e Umberto : Il vero colpo di scena del sesto appuntamento con Amici di Maria De Filippi arriva a notte fonda. In studio viene mostrato un filmato, in cui si riassume l’esperienza dei direttori artistici Ricky Martin e Vittorio Grigolo dentro il programma. Poi l’annuncio: i due artisti danno l’arrivederci. La loro esperienza finisce qui. Non ci sono motivazioni particolari, né alla partenza dello show è stato specificato che la loro presenza sarebbe stata ...

Amici 2019 - Sesta Puntata : rimandata Eliminazione tra Umberto e Mameli! : Amici 2019, Sesta Puntata: Mameli batte Valentina. Loredana Bertè offre il lavoro alla concorrente eliminata. La prima e la seconda manche viene persa dai bianchi. Nessun eliminato durante la Sesta Puntata. Amici 2019: Mameli si sfida subito con Valentina. Il televoto dà la vittoria all’artista dei bianchi. Ospiti in studio, Albano e Massimo Ranieri. Sfide, emozioni, ospiti d’eccezione e colpi di scena. Nella diciottesima edizione ...

Amici 2019 - Alberto e Mameli sfida immediata con eliminazione : proposta rischiosa : Alberto Urso e Mameli, ancora scontri ad Amici di Maria De Filippi Oggi nel day time di Amici 2019 sono andati in onda Mameli e Alberto Urso che non se le sono mandate di certo a dire; tra le tante cose il cantante dei Bianchi ha voluto lanciare una sfida al lirico dei Blu basata […] L'articolo Amici 2019, Alberto e Mameli sfida immediata con eliminazione: proposta rischiosa proviene da Gossip e Tv.

Amici : è scontro tra Alberto e Mameli dopo l’eliminazione di Valentina. Ecco cosa è accaduto : Che tra Alberto Urso e Mameli non scorra più buon sangue è evidente, visto che ad Amici 2019 il secondo non ha mai perso occasione per sminuire il bel canto sottolineando che la musica... L'articolo Amici: è scontro tra Alberto e Mameli dopo l’eliminazione di Valentina. Ecco cosa è accaduto proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Alberto Urso distrugge Mameli dopo eliminazione Valentina : è scontro ad Amici : Alberto Urso e Mameli, continua lo scontro ad Amici 2019 Che tra Alberto Urso e Mameli non scorra più buon sangue è evidente, visto che ad Amici 2019 il secondo non ha mai perso occasione per sminuire il bel canto sottolineando che la musica non sia fatta solo di acuti ma anche di altro; Alberto, […] L'articolo Alberto Urso distrugge Mameli dopo eliminazione Valentina: è scontro ad Amici proviene da Gossip e Tv.

Anticipazioni Amici 18 sesta puntata : Valentina ritorna in gara dopo l'eliminazione : Il regolamento di Amici 18 continua ad essere modificato ogni settimana e anche per la sesta puntata di sabato prossimo sono in arrivo delle novità importanti. Nel dettaglio, infatti, le Anticipazioni ufficiali che arrivano dal talent show di Maria de Filippi rivelano che assisteremo al ritorno di Valentina, la ballerina della squadra blu la quale è stata eliminata la scorsa settimana dopo aver perso la sfida diretta contro il cantante Mameli ...

Anticipazioni Amici 18 : Valentina ripescata dopo l’eliminazione? : Valentina Vernia sarà ripescata ad Amici di Maria De Filippi? Ennesimo colpo di scena al Serale di Amici 18. Cos’altro è successo? Valentina Vernia potrebbe essere ripescata. Difatti la ragazza, come mostrato dagli account ufficiali instagram e facebook del talent show prodotto e condotto da Maria De Filippi, è tornata nella casetta della Squadra Blu, indossando una tutina bordeaux. Al momento nessuno della redazione di Amici 2019 ha ...

Amici 18 - Loredana Bertè furiosa per l’eliminazione di Valentina. Scatta la proposta : Non accenna a fermarsi la rivoluzione di Loredana Bertè, ribattezzata da Bertèguevara, nel serale di Amici 18. Dopo la quinta puntata della trasmissione, la cantante pubblica un comunicato sulla pagina ufficiale Instagram del programma. Al centro della proposta c’è Valentina, eliminata a sorpresa sabato sera. Loredana Bertè ha chiesto alla produzione che la ragazza possa fare una sfida diretta con Mameli sabato prossimo, e che sia il ...

Amici 2019 - dopo l'eliminazione di Alvis - arriva il terzo atto della rivoluzionaria proposta di Loredana Bertè : dopo la diretta della quarta puntata del serale di Amici e l'eliminazione di Alvis, Loredana Bertè lancia una nuova straordinaria proposta alla redazione del talent show.

Amici - il dramma di Alvis : non solo l'eliminazione - quel bruttissimo sospetto sulla sua fine : La quarta puntata del serale di Amici, il programma condotto da Maria De Filippi su Canale 5, si conclude con l'eliminazione di Alvis. Puntata combattutissima, ma alla fine ha dovuto arrendersi. Dopo l'eliminazione, la De Filippi si è rivolta ad Alvis affermando: "Sono contenta di averti conosciuto

Amici 18 : Jefeo al centro delle polemiche per l'eliminazione della fidanzata : Sabato 6 aprile 2019 è andata in onda in prima serata su Canale 5, la seconda puntata del serale di Amici di Maria De Filippi, il talent show presentato da quest'ultima giunto alla sua diciottesima edizione. La serata è stata ricca di colpi di scena e ha visto l'inaspettata eliminazione della bravissima cantante della Squadra Bianca, Ludovica. Le due manche della seconda puntata di Amici 18 La presentatrice romana inizia la seconda puntata ...

Mowgly rompe il silenzio dopo l’eliminazione da Amici 2019 : Serale Amici 18: Mowgly torna a parlare di Alessandra Celentano Mowgly è stato il primo eliminato del serale di Amici 18. Difatti il ballerino ha perso la sfida contro la cantante Ludovica. Un’eliminazione che ha sconvolto un po’ tutti, tranne, forse, l’insegnante di danza Alessandra Celentanto, la quale non ha mai nascosto di non credere nel talento del ragazzo, preferendogli altri ballerini. E proprio su quest’ultima ...