Verona perde netto a Cittadella ed esce dai playoff

cittadellaspezia

(Di sabato 4 maggio 2019) La Spezia - Presentatosi acon la novità di mister Aglietti, ilnettamente per 3-0 permettendo ai ragazzi di Venturato di cogliere tre punti fondamentali per raggiunge l'...

stefanolucci71 : RT @AntoPando: @AlexXXVI_V Roma-Juventus 1-2 del maggio 1973 con la Roma in vantaggio che inspiegabilmente crolla nella ripresa, mentre il… - AntoPando : @AlexXXVI_V Roma-Juventus 1-2 del maggio 1973 con la Roma in vantaggio che inspiegabilmente crolla nella ripresa, m… - ascittadella73 : Questa mattina la rifinitura, mister #Venturato perde #Settembrini (oggi pomeriggio gli esami) e convoca per domani… -