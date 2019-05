Torneo di Maggio alla Corte di Re Arduino | 11-12 e 17-18-19 maggio a Cuorgnè | To

Tennis - torna il WTA di Palermo : il 15 maggio la presentazione del Torneo : Il Palermo Ladies Open, torneo del circuito WTA in calendario dal 20 al 28 luglio 2019, verrà presentato il 15 maggio alla presenza del presidente FIT Binaghi Mercoledì 15 maggio alle ore 10 nella sala Polifunzionale (Galleria Alberto Sordi) in Via Santamaria in Via 39A a Roma sarà presentata la 30esima edizione del Palermo Ladies Open, torneo che fa parte del circuito WTA in calendario dal 20 al 28 luglio 2019. Gli Internazionali ...

Quante emozioni al Torneo ATP di Barcellona : Ferrer lascia la sua bandana sul campo - Nadal non festeggia per rendere omaggio al suo rivale [VIDEO] : emozioni intense a Barcellona al termine della sfida tra Nadal e Ferrer: impossibile trattenere le lacrime E’ appena terminata la sfida tra Nadal e Ferrer valida per gli ottavi di finale del torneo ATP di Barcellona: il derby spagnolo è stato vinto dal maiorchino numero 2 del ranking ATP, ma nel post match gli applausi sono stati tutti per il suo rivale. Ferrer, alla sua ultima partecipazione a Barcellona, si ritirerà dopo il torneo ...

Una vita - spoiler al 4 maggio : Silvia incontra l'uomo che l'ha aggredita durante il Torneo : Proseguono le avventure dei protagonisti della longeva soap opera spagnola campionessa di ascolti 'Una vita' che riesce a tenere alta la concentrazione di un pubblico eterogeneo. Non mancheranno le sorprese e ci saranno nuovi ostacoli pronti a complicare la vita dei personaggi principali che stanno affrontando un periodo complesso, come dimostra il caso di Arturo. Le anticipazioni degli appuntamenti che vanno in onda sul piccolo schermo fino a ...

Tc New Country Frascati (tennis) - dal 18 maggio parte il Torneo Open “Città di Frascati” : Roma – Il mese di maggio è sempre quello dedicato ai grandi appuntamenti tennistici in casa Tc New Country Frascati. Dal prossimo 18 maggio il circolo tuscolano ospiterà il torneo Open “Città di Frascati”, una manifestazione che vedrà in campo alcuni dei migliori atleti di seconda categoria del panorama nazionale. La kermesse, dedicata sia alle donne che agli uomini, prevedrà un montepremi di tutto rispetto e si concluderà domenica 2 ...