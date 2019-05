Salvini vuole il grembiule a scuola, presidi: “Altre priorità, come tetti che crollano” (Di sabato 4 maggio 2019) “Reintrodurre il grembiule nelle scuole è possibile, certo abbiamo altre priorità”, così il presidente dell'Associazione nazionale presidi ha commentato la proposta di Matteo Salvini di reintrodurre l’obbligo di indossare il grembiule. Per i presidi l’emergenza è un’altra: “Abbiamo solai e controsoffitti delle scuole che andrebbero monitorati, ogni settimana c'è un crollo”.



