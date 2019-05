Rissa fra famiglie sinti | anziani finiscono in ospedale

ilgiornale

(Di sabato 4 maggio 2019) Il violento scontro si è originato in seguito ad un tamponamento: fra le due parti esistevano da tempo forti dissapori, per cui non si esclude che lo scontro in auto possa essere avvenuto in modo non del tutto fortuitoFederico Garau  Luoghi: Torino

allnews24eu : Discussione fra Sinti degenera in rissa a Villafranca Piemonte - AllNews24 - Una faida tra due famiglie di origin… - AdrMontanaro : Discussione fra Sinti degenera in rissa a Villafranca Piemonte - solops : Discussione fra Sinti degenera in rissa a Villafranca Piemonte -