Prima apparizione pubblica dell’imperatore Naruhito

È successo in TV - 19 aprile 2009 : la Prima apparizione di Lady Gaga in Italia (VIDEO) : La macchina del tempo catodica di TvBlog oggi ci porta nel 2009 per un decennale che il web celebra con piacere. È il 19 aprile 2009 quando Simona Ventura riuscì a compiere una vera impresa: portare Lady Gaga nella tv Italiana. La sua celebrità ed estrosità non era ancora arrivata a toccare i livelli importanti nei quali si ritrova ora, bensì Stefani Germanotta era solo alle prime armi nel mondo della musica e dello spettacolo in generale.10 ...