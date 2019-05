Napoli martoriata

huffingtonpost

(Di sabato 4 maggio 2019) C’è una bambina di soli quattro anni in ospedale. Lotta per sopravvivere dopo essere stata colpita da un proiettile che le ha perforato i polmoni. E c’è una città sconvolta, scossa, arrabbiata. Stanca di tutta la violenza di cui ciclicamente è teatro, è pronta a scendere in piazza, nella stessa piazza dove una persona ha sparato ferendo tre persone, per dire basta. Per chiedere, come dice il titolo stesso della manifestazione, chesia disarmata. Istituzioni locali, associazioni e chiesa chiedono che si agisca concretamente per combattere la criminalità organizzata.Agli appelli si aggiungono le polemiche politiche, con il Movimento 5 stelle che, in prima fila, punta il dito contro Matteo Salvini. Il ministro dell’Interno è diventato bersaglio di critiche di chi - tra i suoi alleati di governo - gli ha fatto ...

pizzutiscampia : San Gennaro, si rinnova il miracolo. Sepe: Napoli bella ma martoriata - infoitinterno : San Gennaro, si rinnova il miracolo. Sepe: Napoli bella ma martoriata - LuisaEtramar : San Gennaro, si rinnova il miracolo. Sepe: Napoli bella ma martoriata -