MONCALIERI | MUORE IN OSPEDALE MA NESSUNO SE NE ACCORGE Dramma della solitudine

MONCALIERI - muore in ospedale : nessuno se ne accorge/ Era un clochard 65enne : Moncalieri, era un clochard di 65 anni l'uomo trovato senza vita dopo ore presso l'ospedale: si faceva chiamare Beppe. Le ultime

MONCALIERI - clochard muore nella sala d’attesa del Pronto soccorso. Carabinieri indagano : Il primo maggio era stato notato da alcuni clienti del centro commerciale Il Gigante di La Loggia, in provincia di Torino: sedeva tra i cartoni all’esterno della struttura, sembrava star male. Per questo motivo qualcuno ha chiamato un’ambulanza, che nonostante i suoi continui dinieghi lo ha comunque portato all’ospedale Santa Croce di Moncalieri. Qui l’uomo, che non aveva con sé documenti e che secondo le prime ...

Clochard muore in sala d'attesa del pronto soccorso a MONCALIERI : Un uomo è morto nella sala d’aspetto del pronto soccorso dell’ospedale Santa Croce di Moncalieri (Torino), dove è rimasto per ore dopo essersi addormentato. E’ successo - come si racconta nelle pagine torinesi del quotidiano La Stampa - nella notte fra l′1 e il 2 maggio. Dell’uomo, per ora, non si conoscono identità o domicilio: è probabile che si tratti di un Clochard. Con sé non ...

Clochard muore in sala d'attesa pronto soccorso a MONCALIERI : Un uomo è morto nella sala d’aspetto del pronto soccorso dell’ospedale Santa Croce di Moncalieri (Torino), dove è rimasto per ore dopo essersi addormentato. E’ successo - come si racconta nelle pagine torinesi del quotidiano La Stampa - nella notte fra l′1 e il 2 maggio. Dell’uomo, per ora, non si conoscono identità o domicilio: è probabile che si tratti di un Clochard. Con sé non ...