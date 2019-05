Maltempo | dall' Artico arrivano freddo | vento e neve

Maltempo Belluno - coppia isolata dalla neve : farmaci portati con gli sci : Gli uomini del Soccorso alpino di San Vito di Cadore (Belluno) sono intervenuti stamane, con una squadra di sciatori, per portare alcuni medicinali ad una coppia rimasta isolata nella propria ‘casera’ a seguito della forte nevicata di ieri. Una squadra è partita dall’abitato di Vodo di Cadore con sci e pelli di foca, poiche’ le piante abbattute e il consistente strato di neve non consentivano di proseguire con altri mezzi ...

Maltempo : Belluno - isolati dalla neve - Soccorso Alpino consegna medicine con gli sci : Belluno, 29 apr. (AdnKronos) - Questa mattina attorno alle 10 il Soccorso Alpino di San Vito di Cadore è stato allertato per portare alcuni medicinali a un uomo, rimasto isolato con la moglie nella propria casera a seguito della nevicata. Una squadra è partita dall'abitato di Vodo di Cadore con sci

Meteo - il Maltempo sferza il Nord Italia : grandinate di fine Aprile colpiscono dalla Liguria al Veneto [FOTO e VIDEO LIVE] : Forti grandinate in Nord Italia, in un fine Aprile all’insegna del maltempo e che sta attenuando la siccità che interessa il settentrione. In Liguria, nel Genovese una violenta grandinata ha interessato la Valpolcevera: 20 minuti senza sosta che hanno imbiancato i paesaggi. La grandine, insieme alla quale si è verificata una violenta precipitazione che ha riempito i torrenti marginali, giunge al termine di una giornata di pioggia ...

Maltempo Savona - donne disperse nel torrente Letimbro : “Ho visto un braccio che spuntava dall’acqua” : Due donne risultano disperse a Savona da ieri sera nel torrente Letimbro. Secondo la prima ricostruzione le scomparse, di 38 e 50 anni, sarebbero cadute in acqua mentre attraversavano un piccolo guado. Sarebbero state trascinate via dalla corrente senza potere più riemergere. I vigili del fuoco le stanno cercando anche con l’ausilio dei sommozzatori: hanno immerso una sonda nel torrente e una motobarca è al lavoro alla foce del fiume. A ...

Maltempo Pisa - auto travolta dalla piena di un torrente : riprese le ricerche della donna dispersa : riprese alle prime luci dell’alba le ricerche della donna dispersa da ieri pomeriggio quando l’auto su cui viaggiava insieme al marito è stata travolta dalla piena del torrente Pavone, nel comune di Castelnuovo Val di Cecina (Pisa): vigili del fuoco e forze dell’ordine sono stati impegnati per tutta la giornata di ieri fino al calare del buio. Sulla vettura erano presenti una coppia di ottantenni milanesi, da tempo residenti a ...

Maltempo - moglie e marito travolti in auto dalla piena di un torrente nel Pisano : la donna è dispersa : Un'auto con due persone a bordo è stata travolta da un torrente in piena a Castelnuovo Val di Cecina, nel Pisano. moglie e marito stavano percorrendo una strada vicino a un ponte quando la vettura è stata inghiottita dall'acqua. Secondo i vigili del fuoco, a bordo dell'auto sarebbe rimasta intrappolata la donna

L’arrivo del Maltempo salva le campagne dalla siccità : sollievo per fiumi e laghi - tanta neve sulle montagne : “L’arrivo del maltempo salva le campagne dalla siccità dopo che le precipitazioni sono state inferiori di 1/3 nel primo trimestre del 2019 rispetto alla media storica del periodo“: è quanto afferma la Coldiretti sulla base dei dati Isac Cnr nel sottolineare che “lungo la Penisola l’area maggiormente penalizzata dalla mancanza di acqua è il Nord-Ovest dove finalmente è arrivata la pioggia. Le intense precipitazioni – sottolinea ...

Maltempo Toscana - scuole evacuate per pioggia : l’acqua entra dalle porte - paura per gli studenti : Disagi per il Maltempo nella zona della Lunigiana, in Toscana, dove gli studenti di alcuni istituti scolastici, in prevalenza asili nido ed elementari, sono stati fatti evacuare dopo che la pioggia è penetrata all'interno degli edifici portando acqua e fango. I problemi maggiori si segnalano ad Aulla, Albiano Magra e Barbarasco, in provincia di Massa Carrara.Continua a leggere

Maltempo : bimbo di 5 anni e padre bloccati in sottopasso allagato - salvati dalla polizia : Salvato a La Spezia un bimbo di 5 anni e il padre che erano rimasti bloccati in auto in un sottopasso allagato dalla pioggia: le precipitazioni torrenziali stamani hanno allagato il sottopasso e il livello dell’acqua aveva raggiunto la metà delle portiere dell’auto, bloccando all’interno l’uomo e il bimbo di 5 anni che sedeva nei sedili posteriori. Una donna che ha assistito alla scena ha chiamato il 112 che ha inviato ...

Migranti : dalla Sea Eye allarme freddo e Maltempo : 'La maggior parte delle persone dorme all'aria aperta' si legge su twitter. La guardia costiera di Tripoli: 'Se continuate a entrare nelle acque territoriali libiche per aiutare i trafficanti di ...

Maltempo : “Più collaborazione dall’Ue per gestire i rischi” : Potenziare la cooperazione transfrontaliera fra regioni per ridurre i rischi legati alle catastrofi naturali e migliorare la risposta degli enti territoriali quando queste si verificano. E’ l’obiettivo principale del parere adottato a larghissima maggioranza dalla commissione Risorse naturali (NAT) del Comitato europeo delle Regioni (CdR), di cui e’ relatore il presidente del Consiglio regionale del Veneto Roberto ...