LIVE Italia-Germania 1-1 | Europei Under17 2019 in DIRETTA | traversa di Esposito!

LIVE Italia-Germania 1-1 - Europei Under17 2019 in DIRETTA : un tiro sporcato di Bonfanti ristabilisce la parità : Comincia quest’oggi l’avventura della Nazionale italiana di calcio Under17 all’Europeo che si disputa in Irlanda: i ragazzi di mister Carmine Nunziata faranno il loro esordio al Tallaght Stadium di Dublino contro la temibilissima squadra tedesca. Gli azzurrini vogliono riprovarci dopo esserci andati molto vicino l’anno scorso, battuti ai rigori dalla sola Olanda. La spedizione italiana sarà guidata dall’interista ...

LIVE Italia-Germania 0-1 - Europei Under17 2019 in DIRETTA : Beier porta in vantaggio i tedeschi : Comincia quest’oggi l’avventura della Nazionale italiana di calcio Under17 all’Europeo che si disputa in Irlanda: i ragazzi di mister Carmine Nunziata faranno il loro esordio al Tallaght Stadium di Dublino contro la temibilissima squadra tedesca. Gli azzurrini vogliono riprovarci dopo esserci andati molto vicino l’anno scorso, battuti ai rigori dalla sola Olanda. La spedizione italiana sarà guidata dall’interista ...

LIVE Italia-Germania - Europei Under17 2019 in DIRETTA : debutto di fuoco per gli azzurrini! : Comincia quest’oggi l’avventura della Nazionale italiana di calcio Under17 all’Europeo che si disputa in Irlanda: i ragazzi di mister Carmine Nunziata faranno il loro esordio al Tallaght Stadium di Dublino contro la temibilissima squadra tedesca. Gli azzurrini vogliono riprovarci dopo esserci andati molto vicino l’anno scorso, battuti ai rigori dalla sola Olanda. La spedizione italiana sarà guidata dall’interista ...

LIVE Ginnastica artistica - Serie A : Finale in DIRETTA. Brixia per lo scudetto - le Fate e le big italiane vogliono brillare : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Finale della Serie A 2019 di Ginnastica artistica, al Mandela Forum di Firenze andrà in scena la terza tappa del massimo campionato italiano a squadre: nel capoluogo toscano si assegnano gli scudetti e si definiranno le retrocessioni in cadetteria. Si preannuncia grande spettacolo per l’ultima gara prima della lunga estate che condurrà ai Mondiali, si torna in pedana dopo gli Europei di ...

LIVE Italia-Canada hockey prato - Finals Series 2019 in DIRETTA 1-0 : Pietro Lago la sblocca su corner corto!! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Canada, semifinale delle Finals Series di hockey su prato per quanto riguarda il girone di Kuala Lumpur (Malesia). Appuntamento con la storia per quanto riguarda la Nazionale italiana: gli azzurri, mai protagonisti a LIVEllo internazionale negli ultimi anni, hanno dato spettacolo nei primi tre match in terra malese vincendo contro Cina, Brasile e proprio con la Malesia padrona di casa, tutte e ...

LIVE Italia-Canada hockey prato - Finals Series 2019 in DIRETTA 0-0 : gli azzurri si giocano l’accesso agli spareggi per Tokyo 2020! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Canada, semifinale delle Finals Series di hockey su prato per quanto riguarda il girone di Kuala Lumpur (Malesia). Appuntamento con la storia per quanto riguarda la Nazionale italiana: gli azzurri, mai protagonisti a LIVEllo internazionale negli ultimi anni, hanno dato spettacolo nei primi tre match in terra malese vincendo contro Cina, Brasile e proprio con la Malesia padrona di casa, tutte e ...

LIVE Italia-Canada hockey prato - Final Series 2019 in DIRETTA : gli azzurri si giocano l’accesso agli spareggi per Tokyo 2020! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Canada, semiFinale delle Final Series di hockey su prato per quanto riguarda il girone di Kuala Lumpur (Malesia). Appuntamento con la storia per quanto riguarda la Nazionale italiana: gli azzurri, mai protagonisti a LIVEllo internazionale negli ultimi anni, hanno dato spettacolo nei primi tre match in terra malese vincendo contro Cina, Brasile e proprio con la Malesia padrona di casa, tutte e ...

Musica in TV : inizia a delinearsi il panorama dei grandi appuntamenti dell’estate 2019. Si comincia con Radio Italia LIVE - Summer Festival fuori da Canale 5 : Archiviato l’annuale Concerto del Primo Maggio di Piazza San Giovanni in Laterano, che ha visto sul suo palco artisti come Noel Gallagher, i Negrita, Ghali, i Subsonica, Daniele Silvestri, Manuel Agnelli, Carl Brave, il vincitore dell’ultima edizione di X-Factor Anastasio, Achille Lauro, Motta, Gazzelle, gli Ex-Otago, Gazzelle e molti altri, iniziano ad arrivare i primi singoli estivi e con essi conferme e indiscrezioni relative alle tante ...

Champions League senza Serie A? Agli italiani importa poco : share da urlo per la Rai per Barcellona e LIVErpool : Barcellona e Liverpool è stata seguitissima sui canali Rai dAgli appassionati di calcio del nostro paese nonostante l’assenza di italiane in semifinale di Champions Ascolti enormi per la semifinale di Champions League ieri sera su Rai 1, anche senza squadre italiane in campo. L’incontro tra Barcellona e Liverpool ha appassionato quasi 5 milioni di telespettatori: 4.875.000, con una media di share del 20,6%. E il Magazine ...

Messi e il tabù LIVErpool - i Reds una delle 6 squadre a cui non ha segnato : tra le altre ci sono due italiane : Clamoroso a dirlo, ma esistono squadre in Champions League contro le quali Messi è rimasto a secco. Tra queste il Liverpool, avversario di stasera. Due gare in carriera per l’argentino contro i Reds e nessun gol. Niente goal anche contro l’Atletico Madrid, contro cui Messi in Europa è rimasto a bocca asciutta in quattro occasioni. Tra le squadre che possono vantarsi di aver bloccato Messi c’è anche il Rubin Kazan. Per i ...

Messi sfida il LIVErpool : è una delle squadre a cui non ha segnato. E ci sono due italiane : 110 gol in 131 partite in Champions League per Leo Messi , eppure ci sono alcune squadre " poche, in realtà " che sono riuscite a sfuggirgli e alle quali il fenomeno argentino non è riuscito a segnare.

Borsa Italiana - attorno ai LIVElli della vigilia il controvalore degli scambi del 29/04/2019 : Dai dati ufficiali di chiusura, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 1,82 miliardi di euro, con una variazione del 2,05%, rispetto ai precedenti 1,86 miliardi. ...

Startup italiana lancia il deLIVEry delle vitamine “su misura” : “Solo ciò di cui hai bisogno, niente di più”. E’ questo il motto di Vitamina, la Startup italiana che ha rivoluzionato il mercato degli integratori alimentari con il primo servizio di delivery di nutrienti a domicilio. Un approccio digitale che fa della personalizzazione dei mix, della sicurezza delle materie prime e dell’attenzione al cliente le sue armi vincenti e che, dopo una crescita costante di oltre due anni e una gamma di 13 prodotti, ...

LIVE Juventus-Fiorentina calcio femminile 2-1 - Coppa Italia 2019 in DIRETTA : Madama vince la prima coppa nazionale della sua Storia! Double conquistato! : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Juventus-Fiorentina, Finale di coppa Italia 2019 di calcio femminile. Allo stadio “Tardini” di Parma andrà in scena il match chiude la stagione dopo l’assegnazione dello Scudetto alle bianconere, che si sono laureate campionesse d’Italia per la seconda volta consecutiva, a precedere di un solo punto proprio le viola. Una sfida che può essere considerata una “Grande ...