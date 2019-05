La terra sotto i piedi di Daniele Silvestri è tanta roba | fidatevi

Daniele Silvestri - torno con 'La terra sotto i piedi' - : 'La terra sotto i piedi' è il nono album in studio di Silvestri e nei mesi scorsi alcuni dei 14 brani che lo compongono, tra speranza del cambiamento, identità ritrovata, critica sui social, mondo ...

Daniele Silvestri : "Con Acrobati fuggivo dal mondo. Adesso canto la gioia di avere La terra sotto i piedi" : Venticinque anni dopo, Daniele Silvestri è ancora nuovo. Il primo disco è uscito nel 1994 e, alla faccia di ogni statistica, dopo un quarto di secolo oggi riesce a essere ancora originale e ...

Sudafrica - 1800 minatori intrappolati sottoterra per un guasto ad uno dei pozzi di risalita : Un chilometro e mezzo sottoterra. A questa profondità sono rimasti intrappolati 1.800 operai della miniera di platino a Rustenburg, in Sudafrica. La causa è un malfunzionamento ad uno dei pozzi di risalita. Non ci sono feriti e la compagnia che gestisce la miniera, la Sibanye-Stillwater, assicura che i minatori hanno “cibo, acqua, coperte ed aria a sufficienza”. Il portavoce James Wellsted ha annunciato l’apertura di ...

Inghilterra : spiare sotto le gonne diventa un reato - si rischiano due anni di carcere : Entra oggi in vigore in Inghilterra e Galler una legge che punisce con due anni di carcere coloro che realizzano video sotto le gonne delle donne a loro insaputa.Continua a leggere

Bullismo in classe - a Lecce studente preso per il collo e sbattuto a terra sotto gli occhi del prof : finisce in ospedale : Uno studente è finito in ospedale per le botte subite in classe da un compagno. E' successo qualche giorno fa in una media del Basso Salento durante la ricreazione. La vittima è stata afferrata per il ...

Bullismo - a Lecce studente preso per il collo e sbattuto a terra sotto gli occhi del prof : finisce in ospedale : Il caso denunciato dalla madre è finito all'attenzione del Tribunale per i minorenni e della Procura. sotto accusa anche i docenti: "Allarme sottovalutato, mio figlio era impuarito da tempo"

Salvato dopo cinque giorni sotto terra : l'incredibile storia del bassotto Ralph : Ralph, un dolcissimo cane bassotto, ha rischiato di pagare a caro prezzo la sua curiosità: i suoi proprietari da cinque...