La banda larga? Serve a incrementare la natalità

vanityfair

(Di sabato 4 maggio 2019) Un campanello smartIl timerIl purificatore d'ariaUna lavagna digitaleSmart PenIl caricatoreIl tavolo da lavoroAsili, incentivi, congedi. Sono le proposte più gettonate per aumentare la, in costante calo in Italia. Ora arriva dall’Università Bocconi uno studio che dice che può servire altro per far nascere bambini: una connessione aSecondo lo studio il miglioramento dell’accesso a Internet ha un effetto positivo sulla, sulla soddisfazione complessiva per la propria vita, sul tempo professionale e sul tempo trascorso con i figli. Attenzione però: vale soprattutto per le donne con un livello di istruzione superiore.I risultati della ricerca, Does Broadband Internet Affect Fertility? (Internet ainfluisce sulla fertilità?), di Francesco Billari e Luca Stella dell’Università Bocconi con Osea Giuntella dell’Università di Pittsburgh sono ...

Corriere : I segreti del Paese più felice del mondo: sauna, amore, banda larga. È la Finlandia - chieppar : RT @FASTWEB: Al via un nuovo piano di investimenti per raddoppiare entro il 2024 la copertura della nostra rete a banda ultra-larga. Grazie… - rdellavedova : RT @FASTWEB: Al via un nuovo piano di investimenti per raddoppiare entro il 2024 la copertura della nostra rete a banda ultra-larga. Grazie… -