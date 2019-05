Forte dei Marmi | i vip chiamati a raccolta da Brosio per solidarietà Ecco chi c' era

Forte dei Marmi - i vip dell'Isola per beneficenza. Fogli canta - Brosio balla : Forte dei Marmi, i vip dell'Isola per beneficenza. Fogli canta, Brosio balla

I "naufraghi" dell'Isola dei Famosi a Forte dei Marmi per beneficenza : I "naufraghi" dell'Isola dei Famosi a Forte dei Marmi per beneficenza

Forte vento in arrivo - rinviato l'Open Day nella Caserma dei Carabinieri di Albenga : A causa delle previste eccezionali condizioni metereologiche avverse su tutta la regione, con temporali, freddo e venti oltre i 50 km/h, anche per salvaguardare la sicurezza di tutti, l 'open day ...

Calciomercato Juventus - Forte accelerata dello United per un obiettivo dei bianconeri : Calciomercato Juventus – Dell’interesse dei bianconeri verso il talento portoghese del Benfica, Joao Felix, già si sa. Il corteggiamento va avanti da un po’, i lusitano hanno anche fissato il prezzo per il proprio gioiello. Ma pare esserci un altro interessamento, abbastanza importante, per il giovane calciatore. Il Manchester United avrebbe serie intenzioni di accapparrarsi Joao Felix. Ole Gunnar Solskjaer vuole infatti ...

Hockey pista - Playoff A1 : Lodi-Viareggio - Forte dei Marmi-Valdagno - è il momento di gara-2 : Dopo la pausa del fine settimana, si torna in pista: gara-2 delle semifinali Playoff del Campionato Italiano di Hockey pista sarà realtà infatti domani sera, 1 maggio, a partite dalle ore 20.45. Da una parte la serie fra Lodi e Viareggio, con i toscani in vantaggio per 1-0 dopo essere riusciti a rimontare e vincere ai rigori fra le mura amiche, dall’altra quella tra Forte dei Marmi e Valdagno, con gli uomini di Bresciani capaci di ...

Hockey pista - A1 Playoff : Forte dei Marmi e Viareggiano rimontano e si portano sull’1-0 nelle semifinali : Le toscane vincono i primi round in rimonta. Forte dei Marmi e Viareggio compiono due clamorose imprese nelle rispettive gare -1 delle semifinali Playoff del Campionato italiano di Hockey pista battendo Valdagno (in trasferta) e Lodi (in casa). Andiamo nel dettaglio. La formazione allenata da Bresciani arriva in Veneto con i favori del pronostico, ma nel primo tempo della serie viene travolta per 3-0: Gimenez e due volte De Oro sembrano stendere ...

Maltempo - il Forte vento sferza l'Isola. Numerosi interventi dei vigili del fuoco - Sardiniapost.it : Il forte vento che sta sferzando l'intera provincia di Cagliari ha imposto gli interventi dei vigili del fuoco fin dalle prime ore del mattino. Numerose chiamate al 115 per rami e alberi caduti nelle ...

Maltempo - Forte vento in Sardegna : decine di interventi dei Vigili del Fuoco : Le forti raffiche di vento hanno creato non pochi problemi in Sardegna, in particolare nel sud dell’isola. La zona più colpita è il Sulcis Iglesiente con alberi caduti, cornicioni, pali dell’illuminazione e cartelli stradali pericolanti, ringhiere cadute sull’asfalto. Particolarmente colpita Teulada, dove è stato in parte scoperchiato il tetto del palazzetto dello sport. Problemi anche a Nuxis, a causa di parte di un balcone ...

Vasta operazione anti 'ndrangheta - Salvini : lo Stato è più Forte dei clan : Roma, 9 apr., askanews, - 'operazione anti-'ndrangheta: più di trenta arresti disposti dalla Procura antimafia di Catanzaro. Duecento poliziotti impegnati a Vibo Valentia, a cui si aggiungono gli ...

Volley : A1 Femminile - Conegliano parte Forte - espugna Cuneo in Gara 1 dei Quarti : LA CRONACA DEL MATCH- La Bosca S.Bernardo Cuneo scende in campo con Bosio in palleggio, Van Hecke opposto, Zambelli e Mancini centrali, capitan Cruz e Salas schiacciatrici, Ruzzini libero. Dall'altra ...

Autismo - ONU : l’Italia “Fortemente impegnata nella promozione dei diritti delle persone affette” : “L’Italia è fortemente impegnata nella promozione dei diritti delle persone affette da Autismo e da disabilita’ mentali e intellettuali. L’approccio sviluppato nel nostro paese, grazie all’interazione tra interventi pubblici e iniziative della societa’ civile, pone al centro la persona e i suoi diritti, con l’obiettivo di integrare nella societa’ e rendere autonome le persone disabili, valorizzando ...

Il Viminale dice che gli sbarchi dei migranti sono in Forte calo : Roma, 31 mar., askanews, - sono 517 le persone sbarcate dal primo gennaio 2019 alle 8 di questa mattina, contro le 6.296 di un anno fa, calo del 91,79%,. sono i dati del Viminale. In particolare, ...

Hockey pista - Serie A1 2019 : si chiude la regular season - vincono Lodi e Forte dei Marmi : Si è chiusa questa sera la regular season della Serie A1 di Hockey su pista maschile 2019, che come al solito ci ha fornito tanto spettacolo, e ha definito per l’ultima volta la classifica, vinta da Lodi, che ha incrementato la sua posizione a seguito del 5-3 inflitto a domicilio al Viareggio, mentre la B&B Service Forte dei Marmi del capocannoniere Federico Ambrosio ha piegato con lo stesso punteggio Thiene. Ha perso invece il Lanaro ...

Prof - state fuori dalle chat. Circolare sull’uso di Whatsapp in un istituto dei Forte dei Marmi : La preside di una scuola media ha invitato i docenti a non partecipare a chat con genitori o alunni