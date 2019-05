Borderlands 3 | alla corte dei gemelli Calypso

gqitalia

(Di sabato 4 maggio 2019) Siamo stati a Los Angeles per l’evento world premiere di3 organizzato da 2K e Gearbox. Per chi non conoscesse la serie, si tratta del terzo capitolo di uno degli «sparatutto in prima persona» più apprezzati di sempre, noto per aver dato vita al concetto di looter shooter e soprattutto per il suo peculiare stile artistico dal tratto cartoon. Quattro nuovi protagonisti, detti Vault Hunter, si avvicenderanno in un’avventura tutta nuova e di dimensioni ancora inedite per la serie. Dopo aver assistitopresentazione ufficiale e aver giocato un’ampia sezione di gameplay nei panni di due dei protagonisti (la sirena Amara e il letale Zane) ne abbiamo parlato più a fondo con Sam Winkler, writer del gioco presso Gearbox.3 arriva sette anni dopo l’ultimo capitolo, che si era concluso con un grosso cliffhanger, rivelando l’esistenza di molti altri Vault sparsi per la ...

