(Di sabato 4 maggio 2019) La manifestazione con molti dei genitori dei bambini e ragazzi uccisi da tumori. Le famiglie denunciano anche le carenze sanitarie: "In Oncoematologia pediatrica solo tre posti letto per 40 bambini"

ilfoglio_it : L’ingannapopolo arriva in città. Perché Taranto non si beve le non-novità di Di Maio su #Ilva e ambiente - cronaca_news : Ambiente, a Taranto 2mila persone in corteo verso l'ex Ilva: 'Il tempo è scaduto' - ChicoAlemanni : RT @VerdiTaranto: Per tutelare i bambini oggi si scende in piazza a #Taranto ancora una volta perché la #salute è più importante di tutto.… -