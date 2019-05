Un altro anno da record per il teatro Massimo di Palermo

Bucchioni : 'Diego Della Valle ha intenzione di confermare Chiesa per un altro anno' : Enzo Bucchioni in queste ore ha pubblicato il suo consueto editoriale su "FirenzeViola.it", fornendo importanti indicazioni sul vertice telefonico che si sarebbe tenuto nella giornata di ieri tra la proprietà Della Fiorentina, la dirigenza e l'allenatore. Diego Della Valle avrebbe innanzitutto sottolineato l'importanza di chiudere decentemente questa stagione deludente, mentre per quanto concerne il futuro, l'ingaggio di un nuovo direttore ...

"I processi si fanno in tribunale". Su Siri altro scontro Salvini-M5s : 'Non è questione di dove si fanno i processi - fanno ancora osservare i Cinque Stelle - ma di opportunità politica, altrimenti vale tutto, altrimenti tutto è concesso in virtù del garantismo, che - ...

Torino - Cairo stoppa Petrachi : “ha un altro anno di contratto. Se porta Conte alla Roma? Ecco cosa penso” : Il presidente del Torino ha parlato del futuro di Petrachi, che secondo indiscrezioni sarebbe vicino al trasferimento alla Roma Il Torino si gode la zona Europa, un risultato pazzesco giunto dopo la vittoria interna sul Milan, annichilito 2-0 con i gol di Belotti e Berenguer. La formazione granata non ha lasciato scampo ai rossoneri, agguantandoli in classifica e sognando adesso addirittura un posto in Champions League. LaPresse/Valerio ...

Meghan Markle ed Harry - altro scandalo : "Hanno distrutto la tradizione" - chi si allea con la Regina : “Che senso hanno i reali se non si fanno vedere e non possiamo celebrare i loro figli con un’ondata di bandierine britanniche e brindisi? Farlo due o tre giorni dopo non è lo stesso”. I paparazzi inglesi sono furiosi con Harry e Meghan Markle perché hanno annunciato che la nascita del loro bambino s

Roma - Petrachi si avvicina. Cairo frena : 'Resterà un altro anno al Torino' : Per me Petrachi resterà un altro anno', le sue parole a MC Sport che sanno poco di smentita, ma tanto di conferma. Un giallo che nel giro di una o massimo due settimane sarà risolto.

Cristiano Ronaldo : 'L'anno prossimo e l'altro ancora saremo competitivi al massimo' : Cristiano Ronaldo era apparso triste e deluso dopo la disfatta della Juventus in Champions League contro l'Ajax, che ha costretto i bianconeri a lasciare la prestigiosa competizione europea ai quarti di finale. Un disagio che aveva suscitato dubbi anche da parte di molti media sportivi, che avevano ipotizzato un possibile addio del portoghese alla Juventus per un eventuale ritorno al Manchester United o al Real Madrid. Ci ha pensato però la ...

NBA – Dwight Howard resterà a Washington un altro anno : accettata l’opzione da 5.6 milioni per il 2019-2020 : Dwight Howard ha deciso di accettare l’opzione giocatore da 5.6 milioni di dollari presente nel suo contratto: ‘Superman’ resterà agli Wizards un’altra stagione Stagione sfortunata quella di Dwight Howard, in linea del resto con quella degli Wizards. ‘Superman’ ha giocato solo 9 partite in stagione, accumulando 12.8 punti e 9.2 rimbalzi. Assenza pesante quella di Howard, costretto ad un lungo stop a ...

Capello : 'Squadre inglesi hanno altro ritmo - l'Italia impari. Guardiola è spettacolare' : Un inno alla Premier. Il mercoledì di Champions parla inglese, perché " se da una parte il Liverpool ha passeggiato sul campo del Porto " dall'altra Manchester City e Tottenham hanno regalato ...

Def - Zingaretti : altro che anno bellissimo - l'Italia peggiora : Roma, 9 apr., askanews, - I dati sulla crescita del Fmi confermano che "il governo non sta andando nella giusta direzione". Lo dice il segretario Pd Nicola Zingaretti durante una conferenza stampa, al ...

Sospetti da sinistra : "Non è che al waterfront costruiranno un altro centro commerciale?" : Il turismo crocieristico ha rappresentato e rappresenta un 'occasione di crescita e di rilancio per l'economia della nostra provincia e non va certo scoraggiato, a patto che si abbia la capacità di ...

M5s - De Luca : “Multa a Rousseau? 50mila euro sono pure pochi. Fanno palle dirette - altro che democrazia diretta” : “Cinquantamila euro di multa a Casaleggio per la piattaforma Rousseau? sono pure pochi. Cinquecentomila, cinque milioni gliene dovevano dare. Mi aspetto qualche altra multa più sostanziosa”. Così, nel suo consueto appuntamento settimanale su Lira Tv, il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, commenta la sanzione comminata dal Garante della Privacy alla piattaforma Rousseau per non avere protetto adeguatamente i dati ...

Rivelino : 'Brasile? Calcio europeo di un altro livello - qui è stato capocannoniere Gabigol...' : Roberto Rivelino , Campione del Mondo col Brasile nel 1970, dice la sua sulla differenza tra Calcio europeo e brasiliano a Estadao : 'i miei tempi, non esisteva un tale mercato. Fosse successo ai miei tempi, Pelé sarebbe andato via ...

Roma - vince la rivolta dei cittadini. I rom saranno trasferiti altrove : È esplosa la protesta, come a Goro e Gorino. Stavolta però i residenti non si sono opposti all'arrivo di un gruppo di migranti, ma all'accoglienza di 70 rom a Torre Maura, quartiere nella periferia Est di Roma. Una rivolta tra cassonetti incendiati, quasi 300 persone in strada e panini calpestati. "Quei bastardi devono bruciare", urlava nella serata di ieri la folla all'ingresso del centro di accoglienza per casi fragili in via dei Codirossoni. ...

Top 20 giocatori più pagati : Lavezzi - Sanchez e Iniesta meglio di Mbappé! Ronaldo e Messi fanno un altro sport : E' uscita la lista di France Football dei 20 giocatori con il salario annuale più alto al mondo. Stipendio lordo, premi ed entrate pubblicitarie per la stagione 2018/19: questi gli elementi che sono stati presi in considerazione. E, se ai primi due posti non ci sono sorprese, con il ...