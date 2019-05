SUZUKI DEMORIDE TOUR 2019 | IL 4 E 5 MAGGIO SI PROVA IN TRE REGIONI

laragnatelanews

(Di venerdì 3 maggio 2019) – Procedono a ritmo incalzante gli appuntamenti del, che nel prossimo fine settimana avrà come protagonisti alcuni concessionari di trediverse: Liguria, Lombardia ed Emilia Romagna.– Sabato 4si potràre su strada la gamma di Hamamatsu ad Arcola (SP) e a Castellanza (VA), mentre domenica 5 i test si svolgeranno a Pogliano Milanese (MI) e a San Niccolò a Trebbia (PC).Sarà un fine settimana molto intenso quello che aspetta lo staff del, l’iniziativa che dà ai i motociclisti l’opportunità di testare gratuitamente i fantastici modelli della gamma moto di Hamamatsu presso la rete dei concessionariNel weekend sono infatti in calendario quattro appuntamenti, che coinvolgeranno ben tre diverse: Liguria, Lombardia ed Emilia Romagna. In ciascuno di essi gli appassionati potranno ...

MaurizioMurgia : SUZUKI DEMORIDE TOUR 2019: IL 4 E 5 MAGGIO SI PROVA IN TRE REGION - MaurizioMurgia : SUZUKI DEMORIDE TOUR 2019: IL 4 E 5 MAGGIO SI PROVA IN TRE REGION - laragnatelanews : SUZUKI DEMORIDE TOUR 2019: IL 4 E 5 MAGGIO SI PROVA IN TRE REGION -