Roma | Raggi prende in “prestito” generali dal ministero della Difesa per guidare 5

Roma - Salvini ironico al comizio : “Non parlo di Raggi sennò qualcuno si offende - a Roma non ci sono né topi né buche” : “Non parlo di Raggi sennò qualcuno si offende, a Roma non ci sono buche, topi e la metropolitana funziona”. Queste le parole del segretario della Lega Matteo Salvini durante un comizio del partito. L'articolo Roma, Salvini ironico al comizio: “Non parlo di Raggi sennò qualcuno si offende, a Roma non ci sono né topi né buche” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Matteo Salvini - le mani su Roma : devastante sfida ai 5 Stelle - la donna anti-immigrazione badante della Raggi : Il Consiglio dei ministri di martedì sera è un nulla di fatto sul caso di Armando Siri, che non vuole dimettersi. Ma sottosegretario leghista a parte, il governo trova il via libera per alcune nomine di peso. Quelle dei nuovi vertici di Bankitalia, con Fabio Panetta direttore generale e Daniele Fran

"Le parole che mancano al cuore". Il coraggio dell'amore gay sul campo da calcio nel Romanzo di Fabio Canino : Per Matteo l'amore è sotterfugio, ha il volto dei ragazzi che arrivano nel buio e nel buio svaniscono. Perché Matteo è un calciatore di serie A e, si sa, "i calciatori di serie A gay non esistono". Nell'ambiente, lo dicono un po' tutti. È il coro che risuona negli stadi, lo dice la voce della stampa, talvolta lo dicono finanche gli allenatori.Qualche anno prima l'allenatore della Nazionale italiana aveva affermato ...

Raggi nomina Zotta vicesindaco Città metropolitana di Roma : Roma – La sindaca della Citta’ metropolitana di Roma, Virginia Raggi ha nominato Maria Teresa Zotta vicesindaco dell’Ente. La consigliera, oltre al nuovo ruolo, manterra’ le sue deleghe al Bilancio, Partecipate, Edilizia scolastica, Formazione professionale, Politiche turistiche, culturali, dello sport e giovanili. La casella di vicesindaco era vacante da circa un anno e mezzo, ossia da quando Raggi revoco’ le ...

Roma - Tajani : 'Raggi deve andare a casa - governo non blocchi il Paese per un sottosegretario' : Antonio Tajani presenta il programma 'Rilanciamo Roma Capitale europea' e va all'attacco del sindaco Virginia Raggi. 'deve andare a casa', afferma l'esponente di Forza Italia e presidente del ...

Giro di Romandia 2019 : il percorso e le tappe ai raggi X. Due cronometro e tanta salita in Svizzera : Terminate le Classiche delle Ardenne non si ferma il circuito World Tour di ciclismo al maschile: ci si sposta in Svizzera per il Giro di Romandia, l’ultimo appuntamento di preparazione per il Giro d’Italia. Presenti tanti big: a partire dallo sloveno di Primoz Roglic, che poi volerà nel Bel Paese per tentare l’assalto alla Rosa, passando per Geraint Thomas, vincitore dell’ultimo Tour de France. Andiamo a scoprire il ...

Roma - abbandona i rifiuti per strada ma viene filmata. Raggi rilancia il video : “Zozzona. Roma merita rispetto” : “Beccata una zozzona mentre butta un sacco in mezzo ad un’aiuola nella periferia est della città”. Così la sindaca della Capitale Virginia Raggi rilancia un video ripreso da alcuni cittadini: “Alcuni cittadini che ringrazio, increduli di fronte a questa scena, hanno preso il cellulare e filmato mentre questa incivile abbandona cosi la sua spazzatura. Roma merita rispetto e questi episodi non devono più accadere. Grazie alla ...

Nessuna scorciatoia porta a Roma. Lettera alla sindaca Raggi : A novembre, passata la fibrillazione attorno alle sorti giudiziarie della sindaca, fu annunciato un cambio di passo dell'azione amministrativa. Sono passati più di sei mesi e la sensazione semmai è che sia avvenuto il contrario (nel frattempo se ne è andato un altro assessore e hanno arrestato il presidente dell'Aula Giulio Cesare).Ormai mancano due anni al voto del 2021, sono solo quattro mesi in meno di quanto durò ...

La Roma cala il tris contro il Cagliari : 3-0 e quarto posto raggiunto : La Roma di Claudio Ranieri batte per 3-0 il Cagliari di Rolando Maran e si porta così al quarto posto in classifica. I giallorossi hanno giocato una buona partita contro i sardi frutto delle reti di Fazio e Pastore realizzati tra il 5' e l'8' del primo tempo e di Kolarov a quattro minuti dalla fine. I padroni di casa hanno legittimato il risultato con una partita attenta e sempre con il pallino in mano e con questo successo salgono a quota 58 ...

Balle Spaziali - Travaglio smonta 3 fake news : è vero che la Lega ha sventato la cosiddetta ‘Salva-Roma’ o ‘Salva-Raggi’? : E’ vero, come dice Matteo Salvini, che la Lega ha sventato una rapina ai danni di noi cittadini chiamata “Salva Roma” o “Salva Raggi”? E’ vero, come dice sempre Salvini, che il sottosegretario Armando Siri non si deve dimettere fino a quando la magistratura non avrà chiuso la sua inchiesta per presunta corruzione? E’ vero che Radio Radicale rischia di essere uccisa perché è una radio scomoda e quindi ...

Roma - «incendio doloso» in una discarica abusiva. Raggi : «Siamo sotto attacco» : Fiamme alte, colonna di fumo e un odore acre che ha reso per ore l'aria irrespirabile. Un vasto incendio è divampato la sera di giovedì 25 aprile nell'area Est di Roma in una discarica a cielo aperto ...

Per la polizia locale di Roma il rogo nella discarica abusiva è doloso. Raggi : "Capitale sotto attacco" : Le fiamme altissime accompagnate da una densa colonna di fumo nero e l'odore acre che hanno reso irrespirabile per ore l'aria in quel quadrante della città. Notte di paura alla periferia est di Roma per un vasto incendio divampato nella tarda serata di ieri in una discarica a cielo aperto a ridosso di via Collatina Vecchia, all'altezza della stazione Palmiro Togliatti. I vigili del fuoco, intervenuti con 7 squadre, hanno lavorato fino al ...

Rogo in discarica al Collatino - i vigili : «È doloso». Raggi : «Roma sotto attacco» : Rogo nella discarica abusiva, così la sindaca Raggi: «Roma è sotto attacco di una criminalità che continua ad agire contro i cittadini. Questa volta è andata a fuoco...