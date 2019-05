Regione Campania | il governatore De Luca | 5 idee progettuali per trasformare

Concorso Regione Campania - oggi l’incontro decisivo al Ministero della Funzione Pubblica : Passaggio decisivo per il bando del Concorso Regione Campania: oggi, 2 maggio 2019, la discussione alla Direzione Generale della Funzione Pubblica a Roma prima della Pubblicazione. La procedura di selezione inizierà a giugno e da settembre ci saranno le prime assunzioni. Vediamo assieme i dettagli dell’incontro e il programma del Concorso. Guida completa al Concorso Regione Campania Concorso Regione Campania: l’incontro decisivo al ...

Concorso navigator : nella Regione Campania sono disponibili 471 posti : Lo scorso giovedì 18 aprile, sul sito dell' Anapal (Agenzia Nazionale Politiche Attive Lavoro), è stato pubblicato il bando per la selezione su scala nazionale di 3 mila navigator. I navigator costituiranno il personale qualificato che assisterà i centri per l'impiego nell'ambito dei cambiamenti introdotti con il reddito di cittadinanza. Le domande attese si stima che possano superare le 100 mila unità, al momento a meno di una settimana dalla ...

Regione Campania - 173 vitalizi d'oro : il caso dei doppi assegni : Non ci sarà un caso Cicciolina in Campania, che prenderà 800 euro di vitalizio al mese e non più 2mila, ma la sforbiciata in arrivo riguarderà nomi altisonanti che hanno...

Campania - autonomia differenziata. Cgil : "Regione apra confronto con Sindacati" : Campania . "L'autonomia differenziata rischia di rimanere una chimera per la Campania. A fronte di una distrazione della politica ai vari livelli, la Cgil si è mossa da tempo con proposte e iniziative sul tema come quelle in Campania. In una fase storica come quella che stiamo attraversando non si trova niente di meglio ...

La Regione Campania al Prowein ed olio capitale a Dusseldorf : Napoli, 14 mar., askanews, - La Regione Campania, insieme ai consorzi e le imprese del comparto vitivinicolo, parteciperà alla fiera leader Prowein, in programma nella città tedesca di Dusseldorf da ...

