Passaggi 2019 | tra gli ospiti Massimo Giletti | Rita dalla Chiesa e Giulio Tremonti

Calcio - Europa League 2019 : Chelsea - Valencia e Benfica ipotecano il Passaggio alle semifinali : Si sono disputati questa sera in contemporanea tutti i quarti di finale dell’Europa League di Calcio: prenotano un posto in semifinale il Benfica, vittorioso in casa contro il Francoforte per 4-2, il Chelsea, che passa per 0-1 a Praga, in casa dello Slavia, ed il Valencia, che fa suo il derby iberico vincendo 1-3 in casa del Villarreal. Benfica-FRANCOFORTE 4-2 Il Francoforte il dieci per oltre 70′ perde ma non crolla in casa del ...