Meteo | primi cenni di cambiamento | forti temporali oggi al nord

Meteo : oggi inizia il cambiamento - arrivano i primi temporali. Clima mite! : L'alta pressione sta rapidamente abbandonando il Mediterraneo e le correnti atlantiche inizia no ad approfittarne per intrufolarsi sull'Italia, dando vita ai primi importanti annuvolamenti. La...

Cambiamenti climatici : il Meteo pazzo anticipa e sconvolge le primizie : I Cambiamenti climatici sconvolgono i cicli stagionali della natura e la spesa degli italiani con le primizie e le erbe spontanee che arrivano quest’anno sui banchi dei mercati in forte anticipo per effetto di un inverno anomalo, con temperature bollenti e grave siccità. E’ quanto afferma la Coldiretti che ha organizzato nei mercati di Campagna Amica in tutte le Regioni nel weekend che precede la primavera iniziative dedicate alla nuova ...