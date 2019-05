L' Aquila - Grandi Speranze spostato da Raiuno a Raitre | il venerdì sera

L’Aquila – Grandi Speranze declassata su Rai 3 : L'Aquila - Grandi Speranze La Rai, causa bassi ascolti, ha deciso di sospendere dal palinsesto di Rai 1 L’Aquila – Grandi Speranze. La fiction diretta da Marco Risi, con protagonisti – tra gli altri – Giorgio Tirabassi, Giorgio Marchesi e Luca Barbareschi, proseguirà con le restanti tre puntate nel venerdì di Rai 3, a partire già dalla prossima settimana. Dopo il tiepido debutto del 16 aprile (3.180.000 spettatori e ...

L’Aquila – Grandi Speranze : anticipazioni quarta puntata di martedì 7 maggio 2019 : L'Aquila - Grandi Speranze Le sei puntate de L’Aquila – Grandi Speranze, girate nella città abruzzese da Marco Risi, sono state scritte da Stefano Grasso, già sceneggiatore di Non Uccidere. La sua prima intenzione era quella di realizzare un documentario per raccontare il terremoto de L’Aquila, ma dopo una visita nella città devastata, la voglia di riscoprirne l’anima lo ha spinto ad optare per una fiction, basata su ...

L’Aquila Grandi Speranze : Quarta Puntata. Paura per Margherita! : L’Aquila Grandi Speranze, trama Quarta Puntata: la testardaggine di Silvia riesce ad aprire uno spiraglio nella ricerca di Costanza. Riccardo ha quasi completato il suo piano preliminare per iniziare la ricostruzione. Manca soltanto un tassello del suo puzzle. Quale sarà? La Quarta puntata di “L’Aquila Grandi Speranze” in onda su Rai Uno continua a raccontare quanto sia difficile ripartire e ricominciare a vivere dopo un evento drammatico come ...

Ascolti Tv martedì 30 aprile - The Voice tra L’Aquila Grandi Speranze e Le Iene : Ascolti Tv martedì 30 aprile (articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10) Rai 1 – L’Aquila – Grandi Speranze 1×05-06 1a Tv – milioni e % Rai 2 – The Voice – milioni e % Rai 3 – #cartabianca – milioni e % Canale 5 – Il 7 e l’8 – milioni e % Rete 4 – Il Segreto 1a Tv + Una Vita 1a Tv – milioni e % Italia 1 – Le Iene – milioni e % La7 – ...

Replica L’Aquila Grandi Speranze : dove rivedere la terza puntata : L’Aquila Grandi Speranze, dove e quando rivedere la terza puntata: canale e orario L’Aquila Grandi Speranze, la fiction targata Rai che racconta la ricostruzione della città de L’Aquila dopo un anno e mezzo dalla distruzione del terremoto del 2009, è giunta alla terza puntata. Ogni settimana sul primo canale vengono trasmessi due episodi. dove e […] L'articolo Replica L’Aquila Grandi Speranze: dove rivedere la terza puntata ...

L’Aquila – Grandi Speranze : anticipazioni quarta puntata di martedì 7 maggio 2019 : L'Aquila - Grandi Speranze Le sei puntate de L’Aquila – Grandi Speranze, girate nella città abruzzese da Marco Risi, sono state scritte da Stefano Grasso, già sceneggiatore di Non Uccidere. La sua prima intenzione era quella di realizzare un documentario per raccontare il terremoto de L’Aquila, ma dopo una visita nella città devastata, la voglia di riscoprirne l’anima lo ha spinto ad optare per una fiction, basata su ...

Anticipazioni L’Aquila Grandi Speranze : il caso di Costanza viene riaperto : Cosa succederà nella quarta puntata di L’Aquila Grandi Speranze? Le Anticipazioni Nell’ultimo appuntamento di L’aquila Grandi Speranze, in onda martedì 30 aprile, Silvia continua sempre più determinata la ricerca di nuove tracce ed informazioni sulla misteriosa sparizione della figlia Costanza, mai ritrovata dopo la notte del sisma. Nel frattempo Gianni e Elena provano a dissuadere i proprietari […] L'articolo ...

L'Aquila Grandi speranze Fiction/ Anticipazioni e diretta 30 aprile : Davide e Sara : L'Aquila - Grandi speranze, la Fiction. Anticipazioni e diretta della Fiction di Rai 1, puntata del 30 aprile: Silvia continua le sue indagini

Fiction L’Aquila Grandi Speranze - anticipazioni quarta puntata del 7 maggio : Martedì 7 maggio 2019, in prima serata su Rai 1, andrà in onda la quarta puntata della Fiction L’Aquila Grandi Speranze. Ecco anticipazioni e trama del quarto episodio: Silvia riesce a far ripartire le ricerche di sua figlia… Gianni scopre che il piano di Riccardo sta per decollare, l’unico ostacolo è l’anziana Maria che non intende vendergli il terreno… Margherita viene accidentalmente colpita da un sasso scagliato ...

L'Aquila Grandi SPERANZE FICTION/ Anticipazioni e diretta 30 aprile : Silvia indaga : L'AQUILA - GRANDI SPERANZE, la FICTION. Anticipazioni e diretta della FICTION di Rai 1, puntata del 30 aprile: Silvia continua le sue indagini

L'Aquila Grandi speranze - fiction/ Anticipazioni 30 aprile : le indagini di Silvia : L'Aquila grandi speranze, Anticipazioni del 30 aprile 2019, in prima visione su Rai 1. Regia affidata a Marco Risi alla sua seconda prova in tv.

L’Aquila Grandi speranze - trama quarta puntata e riassunto terza : L’Aquila grandi speranze, riassunto terza puntata: la partenza di Gianni Giro di boa per L’Aquila grandi speranze, la fiction che racconta il post terremoto del capoluogo abruzzese: stasera va in onda la terza delle sei puntate previste. Flop di ascolti per la serie diretta da Marco Risi: la seconda puntata è stata seguita da 2 milioni e 442 mila spettatori pari al 10,43% di share contro i 3 milioni e 181 mila spettatori della ...

L’Aquila Grandi Speranze - Donatella Finocchiaro rivela : “Sul set ho pianto” : Donatella Finocchiaro ha pianto sul set di L’Aquila Grandi Speranze: ecco perché Donatella Finocchiaro è una delle protagoniste di L’Aquila Grandi Speranze. Nella fiction dedicata alla ricostruzione della città ad un anno e mezzo dal terremoto interpreta Silvia, donna che secondo l’attrice è forte proprio come gli Aquilani. Silvia fa la restauratrice ed è sposata […] L'articolo L’Aquila Grandi Speranze, Donatella ...

L’Aquila – grandi speranze – Terza puntata di martedì 30 aprile 2019. : L’Aquila — grandi speranze è la fiction sul dopo il disastroso terremoto che sconvolse l’Abruzzo e il Centro Italia. La fiction, in sei puntate, è una coproduzione Rai Fiction – IdeaCinema con Donatella Finocchiaro, Giorgio Tirabassi, Giorgio Marchesi, con Luca Barbareschi e la partecipazione di Valentina Lodovini. Nel cast, tra gli altri, anche Francesca Inaudi, […] L'articolo L’Aquila – grandi speranze – Terza puntata ...