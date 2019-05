Il consigliere comunale di Andora Ilario Simonetta | lunedì scorso ha concluso la sua

Il consigliere Comunale brindisino Umberto Ribezzi invita gli organi di stampa per una DIRETTA DURANTE IL SORTEGGIO DEGLI SCRUTATORI. : Ho voluto usare fortemente questo metodo per far risaltare in sostanza il massimo della trasparenza, per tutti i cittadini che hanno perso la fiducia nella buona politica". scritto da ...

Mafia - 26 arresti nel Catanese : anche per l'omicidio del consigliere comunale di Misterbianco Paolo Arena (Dc) : L'operazione ha fatto luce anche sull'assassinio, compiuto nel '91 nell'ambito della faida mafiosa tra "Tuppi" e Pulvirenti, del consigliere comunale di Misterbianco Paolo Arena (Dc)

Omicidio del consigliere comunale di Misterbianco Paolo Arena (Dc) - 26 arresti a Catania : Il segretario della Democrazia cristiana locale fu ucciso a fucilate davanti al municipio di Misterbianco nell'ambito della faida mafiosa tra "Tuppi" e Pulvirenti. Era il 28 settembre 1991, oggi le persone responsabili del suo assassinio hanno un nome e un volto.

Stupro di gruppo a Viterbo - arrestati due esponenti di CasaPound. Uno è consigliere comunale : Si chiama Francesco Chiricozzi, ha 19 anni ed è consigliere comunale di CasaPound nel comune di Vallerano, nel Viterbese. È finito in manette insieme a un altro militante del movimento di estrema destra, Marco Licci di 21 anni, per la violenza sessuale di gruppo su una 36enne, anche lei simpatizzante di CasaPound. I due arrestati avrebbero commesso...

Viterbo - arrestati consigliere comunale e militante di Casapound per violenza sessuale di gruppo su 36enne : Un consigliere comunale e un militante di Casapound a Viterbo, entrambi ventenni, sono stati arrestati per violenza sessuale di gruppo su una ragazza di 36 anni. Il primo è eletto in Comune e siede nei banchi della minoranza, mentre il secondo è un militante del partito di estrema destra. I due sono accusati di aver commesso gli abusi in un circolo privato del capoluogo di provincia del Lazio di cui avevano la disponibilità esclusiva. L'articolo ...

Mimmo Lucano si candida come consigliere comunale di Riace : Per me la politica ha il significato di un rapporto diretto con le persone, di dare un contributo per il riscatto della nostra terra. Partire dal basso consente poi anche di avere uno sguardo più ...

Mimmo Lucano si candida consigliere comunale nella lista «Il cielo sopra Riace» : Tra questi c'è anche Claudio Falchi, deciso a far scomparire il modello Riace - esempio di accoglienza famoso in tutto il mondo - e che al Fatto Quotidiano ha anticipato la visita del leader del ...