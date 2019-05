Il 9 e 10 maggio Di Maio a Castelvetrano e a Caltanissetta per sostenere i candidati

Siri : Di Maio - in cdm M5s ha maggioranza : ANSA, - ROMA, 3 MAG - "La questione Siri si è chiusa. Se non si dimette lui si andrà in Consiglio dei Ministri e si voterà il decreto proposto dal Presidente. Conti alla mano il M5S ha la maggioranza ...

Di Maio : "Il caso Siri è chiuso - in Cdm abbiamo la maggioranza" : "La questione Siri si è chiusa. Se non si dimette lui si andrà in Consiglio dei Ministri e si voterà il decreto proposto dal presidente. Conti alla mano il M5S ha la maggioranza assoluto in Cdm, quindi i numeri sono dalla nostra parte. Spero che non si arrivi ad un voto": Così il vicepremier Luigi di Maio a "L'Intervista" di Maria Latella su Sky TG24 rispondendo a una domanda sul caso Siri. "Conosco un po' la Lega e un ...

Caso Siri - Salvini 'Conte mi sfidi sulle tasse - non sulla fantasia'. Di Maio 'Vicenda chiusa - M5S ha maggioranza in cdm' : ... Alfonso Bonafede : 'Il Caso Siri non scuote il governo, perché il governo deve essere concentrato su quello che interessa ai cittadini, sulla possibilità di rilanciare l'economia e dare lavoro a ...

Primo maggio - le tre promesse di Luigi Di Maio : È un Primo Maggio all’insegna di promesse, costose e ambiziose, per Luigi Di Maio. Il ministro del lavoro affronta il binomio occupazione (e disoccupazione) economia su tre fronti, tutti anticipati dal mantra principale: “Il lavoro è la priorità del nostro governo”, lavoro che nelle stesse parole del premier è anche “la vera emergenza del nostro Paese”. Le promesse hanno anche un peso ...

1° maggio - Di Maio rilancia sul salario minimo. I sindacati : di più dai contratti : Il leader della Cgil, Maurizio Landini, lancia la proposta di un sindacato unico dei lavoratori: 'Non sussistono più le ragioni che portarono alla divisione'. Critico il leader Cinquestelle - 'I ...

Di Maio : «Spero sia l'ultimo primo maggio senza salario minimo» : «Avanti come un treno», aveva detto ieri 30 aprile il leader del Movimento 5 Stelle, commentando le ultime stime sul Pil , in lieve crescita , al +0,2%. Oggi 1 maggio, durante un'intervista a RTL , ...

1 maggio - Di Maio : “Spero ultimo senza salario minimo”. Il Papa : “Disoccupazione tragedia mondiale” : Manifestazioni in tutta Italia per il primo maggio, da Torino al concertone a Roma, a piazza maggiore gremita a Bologna per la manifestazione dei sindacati Cgil, Cisl e Uil dove sono segnalati oltre 30mila partecipanti. Della festa del lavoro ha parlato il vicepremier e ministro del Lavoro Luigi Di Maio ospite di Rtl 102.5: “Spero sia l’ultimo primo maggio in cui in Italia non c’è il salario minimo orario, perché chi lavora deve ...

Primo maggio - Di Maio : mai più una Festa del lavoro senza salario minimo : Il capo politico dei 5 Stelle frana sulle autonomie regionali. Ed è più morbido sui sindacati, in passato criticati,: «Non si governa senza interloquire con corpi intermedi»