Ho paura | sono mostri Restino in cella

La paura è passata - Casillas rassicura i familiari dopo l'infarto : "Sto bene - sono tranquillo" : Iker Casillas , portiere campione del mondo con la Spagna nel 2010 , cresciuto nel Real Madrid ed estremo difensore dei Blancos dal 1999 al 2015, ora alla quarta stagione al Porto, è stato colpito da un attacco di cuore , infarto del ...

‘Vaccini - un italiano su due ne ha paura’. Ma i sondaggi sono ambigui (e dimenticano qualcosa) : Periodicamente le agenzie europee lanciano dei sondaggi per capire cosa pensi l’opinione pubblica di un certo argomento. Nelle scorse settimane ha fatto notizia un sondaggio che ha analizzato la posizione degli abitanti europei a proposito di vaccini e la loro percezione dei rischi e la sicurezza di questi farmaci: i risultati sono interessanti. I mezzi di informazione hanno rilanciato la notizia in maniera un po’ (secondo me) ambigua: titoli ...

Manduria - le ultime parole di Antonio Stano ai poliziotti : «Sono senza forze - dovevo denunciarli prima ma avevo paura» : Il 5 aprile, dopo la segnalazione di una vicina che assiste all’ennesima incursione dei bulli, una «volante» va a casa del pensionato. Che racconta tutto: «Le aggressioni, gli insulti e i furtii». «Picchiato con mazze su mani, ventre e ginocchia»

Monterotondo - spara al ladro in casa. Andrea Pulone : «Ho paura - ora sono anche disarmato» : Insieme alla madre, Andrea Pulone è candidato nella lista civica Voglio vivere così che, alle prossime elezioni a Monterotondo appoggerà il Pd. Eppure condivide il pensiero di...

Amis : "Sono anti-islamista". Ecco il coraggio della paura : Immaginate se chiedessero a uno scrittore italiano se è contrario all'islAmismo, subito farebbe no no con la testolina, per carità. Uno come Martin Amis invece non ha nessun problema a dirlo: "Sono un islAmismo-fobo, nel senso di anti-islAmista, perché il termine fobia indica una paura irrazionale, e non c'è niente di irrazionale nell'avere paura di gente che dichiara di volerti uccidere". Il bello degli americani (sebbene Amis sia inglese, ma ...

Higuain si racconta : “non mi sono pentito di aver lasciato Napoli - non uscivo per paura del giudizio” : “Mi sono sempre pentito di essermi rinchiuso e non esser uscito per paura del giudizio della gente. E’ un rimpianto della mia vita”. sono le dichiarazioni in un’intervista a Espn, di Gonzalo Higuain che ha deciso di raccontarsi a 360°. “Ci sono persone che fanno danni e dicono cattiveria senza vergogna. Noi non uccidiamo nessuno, facciamo solo uno sport e non possiamo uscire di casa?”. Adesso ...

Serena Grandi : “Il cancro? Ho avuto paura di morire. Sono molto devota alla Madonna di Lourdes e credo che mi abbia protetto” : “Ho avuto un periodo in cui Sono stata malata, ma il tumore adesso non c’è più. Sono stata fortunata ad aver avuto bravi medici. Ho vissuto attimi in cui pensavo di non farcela”, Serena Grandi racconta al settimanale Nuovo la sua lotta contro il tumore. “Voglio sentirmi una persona normale. Sono come l’araba fenice: ogni tanto cerco qualche scusa per rimanere a casa e per non vedere nessuno pensando di essere malata, ma la realtà è ben ...

Piazzapulita - “i rom non sono uguali a noi”. In studio scatta l’applauso del pubblico e Formigli si dissocia : “Mi fate paura” : “I rom sono diversi, non sono uguali a noi. Insegnano ai figli a fare cose che noi non insegneremmo mai”. A dirlo, a Piazzapulita su La7, è Simone, ospite in trasmissione insieme alla fidanzata Noemi. I due vengono dal quartiere Casal Bruciato, dove i residenti hanno protestato per l’assegnazione di una casa popolare a una famiglia rom. In studio, dopo la frase pronunciata dal ragazzo, è partito l’applauso. Qualche minuto ...

Ermal Meta : "Il problema dell’Italia non sono i migranti ma il malaffare. Non è razzismo - ma paura" : "Non ho mai amato festeggiare, l'idea del 'tanti auguri a te' non mi piace" spiega Ermal Meta, che il 20 aprile compirà 38 anni. Questa volta però ha deciso di fare un'eccezione, perché il compleanno lo festeggerà con un grande concerto al Forum di Assago. Il cantautore si racconta sulla pagine de Il Corriere della Sera, ricordando l'inizio della propria carriera e analizzando il fenomeno della musica trap:"Ho ...

paura per Pelé ricoverato a Parigi - Condizioni non sono gravi : Dopo il suo incontro a Parigi con Kylian Mbappé, il tre volte campione del mondo brasiliano si è sentito male. Le sue Condizioni comunque a quanto si apprende non sono gravi. Pelé, 78 anni e diversi ...

Chris Evans single e felice : «Sono il tipo che ha paura di finire in gabbia» : Per Chris Evans non è un problema stare da solo. L’attore di Capitan America a 37 anni è giunto a una conclusione: è single perché sta bene con se stesso. «Sono il tipo che ha paura di finire intrappolato… in gabbia», ha rivelato a The Hollywood Reporter, «Sono sempre stato un ragazzo molto autonomo per tutta la mia vita. Andare in campeggio da solo è una delle mie attività preferite». Per questo in una papabile fidanzata guarda ...

Martina Colombari : “La bellezza è stata una frustrazione - sono arrivata anche a non specchiarmi. Il #metoo? Ora gli uomini hanno paura di essere fraintesi" : "La bellezza è arrivata prima di me, anche perché sono nata con un concorso di bellezza come Miss Italia, ma a un certo punto ho finito per odiarla e metterla in un angolo, di mortificarla. Quando incontravo qualcuno mi accorgevo che ero solo guardata, e mai ascoltata". Strano, ma vero: per la modella e attrice Martina Colombari, 43 anni, almeno fino ad un certo periodo della sua vita, la bellezza è stata "una vera ...

Zingaretti indagato - neo segretario Pd si difende : “Sono tranquillo - M5S non mi fa paura” : Nicola Zingaretti nega di aver ricevuto finanziamenti illeciti: "Voglio affermare di essere estremamente tranquillo perché forte della certezza della mia totale estraneità ai fatti che, peraltro, sono stati riferiti come meri pettegolezzi 'de relato' e senza alcun riscontro, come affermato dallo stesso articolo del settimanale"Continua a leggere