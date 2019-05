Grecia | Fubini | “Non ho voluto scrivere che dopo la crisi sono morti 700 bambini in più

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 3 maggio 2019) “Faccio una confessione, c’è un articolo che non ho. Guardando i dati della mortalità infantile inmiaccorto che facendo tutti i calcoli con la700in più di quanti ne sarebberose la mortalità fosse rimasta quella di prima della. Lae il modo in cui è stata gestita ha avuto questo effetto drammatico e cialtri dati che confortano questa mia conclusione, come inati sottopeso“. Così Federico, vicedirettore del Corriere della Sera, presentando su Tv2000 il suo nuovo libro ha raccontato di aver scelto di “censurare” la notizia dell’impatto die misure imposte dalla Troika sulleinfantili.“Adesso nel libro lo scrivo e lo racconto in dettaglio”, ha spiegato il giornalista, che fa parte del Gruppo di alto livello di 39 esperti per la lotta ...

CalielOutlaw : RT @DiegoFusaro: Fubini, 'Corriere della sera': 'In Grecia morti 700 neonati in più per la crisi. Ma ho nascosto la notizia”. Questa è la U… - clastella2017 : RT @LaVeritaWeb: Federico Fubini rivela: «Ho deciso di non scrivere dell'aumento dei decessi in Grecia provocato dall'austerità». https://… - b2beb2c : RT @LaVeritaWeb: Federico Fubini rivela: «Ho deciso di non scrivere dell'aumento dei decessi in Grecia provocato dall'austerità». https://… -