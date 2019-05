GE | sospetto arrestato dopo dramma famigliare con due morti

Christchurch - munizioni e sospetto pacco bomba nascosti in un immobile abbandonato. Arrestato un 33enne : munizioni e un sospetto pacco bomba nascoste in un immobile abbandonato hanno portato all’arresto di un 33enne a Christchurch , la città della Nuova Zelanda dove il 15 marzo il suprematista bianco, Brenton Tarrant, ha aperto il fuoco in una moschea uccidendo 50 persone. La polizia locale è intervenuta dopo una segnalazione, ma non hanno ancora reso noto se ritengono che il provvedimento sia collegato alla strage del 15 marzo. Un portavoce ...

Olanda - spari contro i passeggeri di un tram a Utrecht : almeno tre morti. Arrestato il sospetto : Gokmen Tanis, il turco di 37 anni ricercato da questa mattina per la sparatoria sul tram a Utrecht, in Olanda, è stato Arrestato. Lo ha riferito il capo della polizia olandese. Mattinata di terrore a Utrecht, in Olanda. Un uomo armato ha aperto il fuoco a una fermata di tram, in piazza 24 ottobre, «e in diversi altri punti»: ci sono feriti, alcuni ...