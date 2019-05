Donna con il velo esclusa dalla palestra: “Non vogliamo Batman o suore”

(Di venerdì 3 maggio 2019) E' accaduto a Mirandola, in provincia di Modena: una ragazza italiana di origini marocchine è statada unaperché indossava ilda unadi Mirandola, in provincia di Modena, perché indossa il: è successo a una ragazza italiana di origini marocchine. Khadija Tajeddine – questo il nome della giovane, che è anche presidente del Comitato per la Pace della città emiliana – ha deciso di rivolgersi al comune e denunciare quanto le è accaduto. In una lettera inviata al sindaco la ventottenne, che vive in Italia da vent'anni e lavora come interprete, ha raccontato: "Il proprietario ha rifiutato la mia iscrizione poiché mi vesto in modo poco occidentale. Ho chiesto chiarimenti e ha risposto che nella suanon iscriveo suore, alludendo alche copre il mio capo".Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...