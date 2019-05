Disoccupazione Usa ai minimi da mezzo secolo ma i salari non decollano

Usa : Disoccupazione 3 - 6% - minimo dal 1969 : 16.05 Negli Stati Uniti, passi avanti contro la disoccupazione , che nel mese di aprile, ha raggiunto il tasso il 3,6%, ai minimi degli ultimi 49 anni: era dal 1969 che il tasso di disoccupazione non toccava un livello così basso. Da quando è finita la recessione, l'economia americana ha creato 20 milioni di posti di lavoro.

