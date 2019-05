Come cercare un brano su Apple Music utilizzando il testo

Come cercare un video su YouTube utilizzando Siri : Sin da quando Apple, con iOS 12, ha deciso di aprire le porte di Siri a tutti gli sviluppatori, le funzionalità del suddetto assistente vocale sono aumentate a dismisura. Grazie all’app “Comandi” inoltre, anche gli leggi di più...

Gattuso : "Il Milan non deve cercare alibi - con la Lazio Come contro la Juve. Sul mio futuro solo parole" : Le questioni extra-calcio , leggasi il contenzioso con la Uefa , restano fuori dall'orizzonte di Rino Gattuso . Questo è l'imperativo. Ora come ora conta solo il campo. Il punticino misero misero ...

Come cercare persone su Telegram : Telegram è un servizio di messaggistica istantanea basato su cloud, ed è disponibile per Windows, macOS, iOS e Android. Le chat di Telegram inoltre sono crittografate e di conseguenza non possono essere intercettate da terzi, leggi di più...