Calcio in tv | Juve-Toro

Pronostici Serie A 35^ giornata - i consigli di CalcioWeb : Juve e Milan vincenti in casa : Pronostici Serie A – Si apre questa sera il 35° turno di Serie A con il derby della Mole tra Juventus e Torino. Due anticipi domani, alle 18 Chievo-Spal, alle 20.30 l’Inter va a Udine. “Antipasto” delle 12.30 di domenica sarà il derby toscano tra Empoli e Fiorentina, tre gare come sempre alle 15 tra cui spicca un interessante Lazio-Atalanta. Scontro salvezza-Europa alle 18 con Genoa-Roma mentre in serata il Napoli ...

Calciomercato - Juventus ed Inter fanno affari : incontro a Londra per Icardi! : La Juventus ci prova: Mauro Icardi potrebbe lasciare l’Inter al termine di questa travagliata stagione condizionata dalle liti Interne con tecnico e spogliatoio Il futuro di Mauro Icardi resta in bilico, nonostante il reintegro in rosa all’Inter avvenuto da qualche settimana. Le parti stanno proseguendo a braccetto sino a fine stagione, ma la rottura creatasi sembra non essere sanabile, almeno per il momento. In questo scenario ...

Calciomercato Juventus - il punto : ritorno di fiamma per un centrocampista : Fuori dalle Coppe e col campionato ormai in saccoccia, il finale di stagione della Juve è pura formalità. C’è da onorare la Serie A e, dopo il pari a San Siro contro l’Inter, i bianconeri ospitano questa sera il Torino in un derby della Mole importantissimo per i granata. Ma ovviamente la Vecchia Signora pensa già alla prossima stagione con il Calciomercato in primo piano. Ritorna di moda il nome di un centrocampista che, dopo ...

Calciomercato Juventus - Ruben Dias : bianconeri in vantaggio sul Manchester United (RUMORS) : La caccia al difensore per il prossimo Calciomercato della Juventus entra nel vivo. La novità è che il primo della lista ora sarebbe Ruben Dias, centrale di 21 anni del Benfica, che sembra aver scavalcato i vari De Ligt e Manolas. In Portogallo, da qualche giorno, insistono per il trasferimento del promettente centrale lusitano ai Campioni d’Italia ma Paratici non è l’unico ad averlo messo nel mirino, anche il Manchester United, infatti, sarebbe ...

Calciomercato Juventus - i nomi di mercato arrivano dal Portogallo : Calciomercato Juventus – La Juventus non smette mai di cercare sul mercato e Paratici è sempre al lavoro per costruire la squadra del futuro. In un periodo in cui si discute riguardo la permanenza sulla panchina di Massimiliano Allegri, la società sta sondando dunque alcuni dei talenti che, quest’anno, hanno dimostrato di essere pronti per […] L'articolo Calciomercato Juventus, i nomi di mercato arrivano dal Portogallo proviene ...

Calciomercato Juventus - forte accelerata dello United per un obiettivo dei bianconeri : Calciomercato Juventus – Dell’interesse dei bianconeri verso il talento portoghese del Benfica, Joao Felix, già si sa. Il corteggiamento va avanti da un po’, i lusitano hanno anche fissato il prezzo per il proprio gioiello. Ma pare esserci un altro interessamento, abbastanza importante, per il giovane calciatore. Il Manchester United avrebbe serie intenzioni di accapparrarsi Joao Felix. Ole Gunnar Solskjaer vuole infatti ...

Calciomercato Juve - Guelpa : 'Trattativa con Guardiola' : Sono ore molto importanti per quanto riguarda il futuro della Juventus. Parte dei tifosi non è soddisfatta del lavoro di Massimiliano Allegri e attribuisce a lui l'eliminazione del club bianconero dalla Champions League. Dopo la sconfitta per due a uno contro l'Ajax, il presidente Andrea Agnelli ha assicurato di volere puntare sul tecnico toscano anche per la prossima stagione, dal momento che Allegri ha un contratto con la Juventus fino al ...

Calciomercato Juventus : Quanto può spendere la Juventus? : Calciomercato Juventus: Quanto può spendere la Juventus? Il mercato della Juventus a fine aprile fa sembrare il cubo di Rubik un Sudoku per principianti.Fabio Paratici è un capo dell’area sportiva con una metodologia precisa e vincente: porta avanti parecchie trattative, usa la manovra di disturbo come arma tattica e solo in un secondo momento decide quali obiettivi diventano acquisti.Il 2019 è un’annata forse più complicata delle altre ...

Consigli fantaCalcio 35 giornata : si parte con il Derby Juve-Toro : Consigli fantacalcio 35 giornata – Nemmeno il tempo di archiviare la giornata numero 34 della Serie A Tim 2018-2019 e già venerdì 3 maggio si torna in campo con le gare della 35 giornata del massimo campionato nazionale. Si parte, con il botto, appunto venerdì 3 maggio, quando alle 20.30 allo Stadium di Torino si […] L'articolo Consigli fantacalcio 35 giornata: si parte con il Derby Juve-Toro proviene da Serie A News Calcio - Notizie in ...

Balotelli contro Ronaldo : "Per il bene del Calcio - non paragonate Messi al 7 della Juve" : Il gol con il quale ieri Messi ha dato virtualmente la finale di Champions al Barcellona è stato effettivamente una roba da urlo. Una meravigliosa punizione che è valsa agli spagnoli la rete del 3-0 ...

Balotelli punge Ronaldo : “Per il bene del Calcio - per favore non paragonatelo più al 7 della Juve” : Mario Balotelli punge Ronaldo: Mario Balotelli punge Ronaldo. L’ attaccante ex Inter e Milan, si esalta per la prestazione di Messi, autore di una fantastica doppietta in Barcellona-Liverpool, match valido per il turno di andata della semifinale di Champions League. Dopo la doppietta dell’ argentino, Super Mario posta su Instagram un mini video nelle storie in cui celebra la Pulce: “Fenomeno Messi! Per il bene del calcio, per favore ...

Calcio femminile - Mondiali 2019 : le convocate dell’Italia. 26 selezionate - spiccano i blocchi di Juventus e Fiorentina : Che l’avventura abbia inizio! 40 giorni mancano al match d’esordio ai Mondiali 2019 in Francia di Calcio femminile della Nazionale italiana di Milena Bertolini. Le azzurre, inserite nel gruppo C, scenderanno in campo contro l’Australia a Valenciennes (9 giugno), per poi affrontare la Giamaica a Reims (14 giugno) e il Brasile sempre a Valenciennes (18 giugno). Un raggruppamento non facile per la formazione nostrana che però ...

Calciomercato Juve - quattro possibili colpi a centrocampo - fra questi Milinkovic-Savic : La disfatta in Champions League della Juventus ha messo in evidenza nella rosa bianconera diversi limiti soprattutto in difesa e a centrocampo: l'assenza di Chiellini è pesata e Rugani non è riuscito a sostituirlo in maniera adeguata, ma anche nella mediana, la gioventù e la qualità dell'Ajax hanno sovrastato il centrocampo bianconero. Ed è quindi molto probabile che i maggiori investimenti nel mercato estivo bianconero riguarderanno appunto ...