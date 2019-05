Vivicittà 2019 | 5 e 8 maggio si corre a Rebibbia

Bari - in quattromila invadono le strade per Vivicittà 2019. Vince l'andriese Pasquale Selvarolo : In quattromila al nastro di partenza della 33esima edizione di Vivicittà a Bari. Ma a loro, secondo gli organizzatori si sono aggiunte almeno altreduemila persone che lungo il percorso si sono ...