Serie A | giornata intensa per le squadre | le ultime su infortunati e formazioni

(Di giovedì 2 maggio 2019) La Lazio continua la preparazione in vista dei prossimi appuntamenti, l’obiettivo è farsi trovare pronti per la gara contro l’Atalanta, buone notizie per Simone Inzaghi, torna a disposizione Luis Alberto, dopo il turno di stop del giudice sportivo. Lo spagnolo in campo con Leiva e Parolo, out per infortunio Milinkovic-Savic. Out Lulic per squalifica, sulla corsia sinistra il ballottaggio tra Durmisi e Romulo. Immobile dovrebbe tornare titolare insieme a Caicedo e a discapito di Correa.Seduta pomeridiana per il Sassuolo allo Stadio Ricci tra attivazione, partitella, possessi palla e sviluppo manovra in vista della gara contro il Frosinone. Lavoro differenziato per Giangiacomo Magnani. Proprio in casa Frosinone Cassata e Pinamonti sono rientrati dallo stage con la nazionale e hanno svolto l’intera seduta con i compagni, terapie per Salamon e Viviani.In casa ...

