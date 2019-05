Salvini da Orban Di Maio | difficile combattere austerity se alleati con lui

Salvini con Orban al confine Ungheria-Serbia : in Europa si entra solo con permesso : Roma – “Ora in elicottero a Budapest per vedere dal vivo il sistema di protezione dei confini adottato dal governo ungherese per contrastare l’immigrazione clandestina. In Italia e in Europa si entra solo se si ha il permesso”. Lo scrive su twitter Matteo Salvini, vicepremier e ministro dell’Interno. Salvini: CON Orban AL confine TRA UNGHERIA E SERBIA “Ora al confine tra Ungheria e Serbia. Felice di incontrare ...

Viktor Orban prepara il patto con Salvini per una nuova Europa : Viktor Orban prepara le fondamenta del patto con Matteo Salvini: "Non leghiamoci alla sinistra, cerchiamo un'altra strada, quella della cooperazione con la destra europea. Non sappiamo quale formazione Salvini costruirà, ma speriamo riesca a crearne una forte". In un' intervista alla Stampa, primo ministro ungherese e leader del partito Fidesz spiega: "Il Ppe deve collaborare con questa destra europea. Non è un segreto che io ...

Di Maio : “Porti chiusi misura occasionale - di fronte a crisi non basterebbe. Salvini convincesse Orban ad accettare le quote” : La crisi in Libia va affrontata con “testa”, senza “fare il duro con l’altro”, anche perché c’è la possibilità che “possano riprendere gli sbarchi verso le nostre coste”. Luigi Di Maio nega, ma durante la sua intervista al Corriere della Sera mentre è in viaggio verso gli Emirati Arabi, molte delle sue frasi sono rivolte all’altro vicepremier, Matteo Salvini, se non altro per marcare una linea, per ...