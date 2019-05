Milan | col Bologna difesa nuova | Caldara stavolta ci spera

Milano - il Cenacolo vinciano resta chiuso il 1 maggio. La protesta dei visitatori. FOTO : Milano, il Cenacolo vinciano resta chiuso il 1 maggio. La protesta dei visitatori. FOTO Il polo museale di Santa Maria delle Grazie, che ospita il capolavoro di Leonardo da Vinci, inaccessibile nella giornata della Festa dei Lavoratori per mancanza di custodi. I visitatori mostrano le prenotazioni sui fogli stampati: "Era ...

Milano - Cenacolo vinciano chiuso : la protesta dei visitatori con prenotazione e biglietto già pagato : La prenotazione è obbligatoria e così i turisti e i visitatori che si sono trovati davanti alla porta di ingresso chiusa per accedere al Cenacolo vinciano sono sono rimasti senza parole. La notizia, riportata dal Corriere della Sera, sembra uno scherzo. Ma oggi 1 Maggio la visione de L’Ultima Cena è stata impossibile per il turno di visite delle tre del pomeriggio, ma anche quelli precedenti. I malcapitati raccontano di aver chiesto ...

Milan - Gattuso ha deciso : tutti in ritiro fino alla sfida col Bologna : MilanO - Gennaro Gattuso ha deciso: il Milan resterà in ritiro a Milanello fino alla partita con il Bologna. La decisione è stata presa per provare a dare una scossa alla squadra e unire il gruppo in ...

Il Paradiso delle Signore - trame : Nicoletta ha le doglie - Andreina lascia Milano : Nuovi colpi di scena accadranno nelle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore in onda da lunedì 6 a venerdì 10 maggio. Vittorio si ricongiungerà con Marta, mentre Luca chiederà ad Andreina di aiutare Lisa. Infine Nicoletta accuserà le doglie anticipatore al parto. Luca chiede aiuto ad Andreina Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, riguardanti gli episodi in onda dal 6 al 10 maggio, segnalano che Vittorio (Alessandro Tersigni) ...

Donadoni : 'Nessun contatto col Milan - è giusto che Gattuso concluda la stagione' : Intervistato da MC Sport , l'ex tecnico di Parma e Bologna Roberto Donadoni ha parlato dell'attuale momento dei rossoneri: 'Io al Milan? Non ci sono mai stati contatti o approcci da parte di nessuno. ...

Matteo Salvini - il candidato in provincia di Milano a caccia di voti col nome del vicepremier : Nel comune di Cormano, nel Milanese, il consigliere comunale Gianluca Magni ha studiato una soluzione ingegnosa per racimolare qualche voto in più in vista delle prossime elezioni comunali. Magni si è ...

Berlusconi in ospedale a Milano. «Controlli dopo una colica renale acuta» : Silvio Berlusconi nuovamente in ospedale oggi. L'ex premier è ricoverato al San Raffaele di Milano dove sarebbe arrivato in ambulanza. Per l'entourage di Forza Italia si...

Milano. Colica renale mette ko Silvio Berlusconi : Ko Silvio Berlusconi. L’ex premier è stato ricoverato nuovamente in ospedale oggi. Il leader azzurro si trova ricoverato al San

Milano - antifascisti in corteo contro presidio per Ramelli : 'Partiti che legittimano estrema destra sono il pericolo più grave' : "Le leggi per sciogliere movimenti neofascisti come Casa Pound e Forza Nuova ci sono già, ma manca la volontà politica ". È questo l'appello lanciato dal responsabile milanese dell'Anpi Roberto Cenati nella giornata che ha visto sfilare gli antifascisti e i movimenti di estrema destra in due parti diverse di ...

Silvio Berlusconi ricoverato a Milano : «Colica renale acuta» : Ricovero in ospedale nella mattina di martedì 30 aprile per Silvio Berlusconi. Il leader di Forza Italia è stato trasportato in ambulanza al San Raffaele di Milano. Secondo fonti di Forza Italia starebbe curando una colica renale acuta. L’ex premier è stato operato a cuore aperto nel giugno 2016 nello stesso ospedale. Aveva allora avuto un malore per un’insufficienza aortica. Nei mesi scorsi Berlusconi, che ha 82 anni, aveva fatto controlli di ...

Corsa Champions League - i calendari delle 6 pretendenti per 2 posti : Milan senza ostacoli - occhio agli scontri diretti : Corsa Champions League che entra nel vivo a 4 giornate dal termine del campionato di Serie A: Atalanta al momento avanti ma con un calendario ricco di insidie La Corsa alla qualificazione alla prossima Champions League si fa sempre più intricata. Gli ultimi risultati hanno di fatto ribaltato la contesa, con il Milan che è passato dall’avere saldamente il quarto posto in mano, sino al settimo posto attuale in classifica a seguito del ...

Berlusconi in ospedale a Milano. «Controlli dopo una colica renale acuta» : Silvio Berlusconi nuovamente in ospedale oggi. L'ex premier è ricoverato al San Raffaele di Milano dove sarebbe arrivato in ambulanza. Per l'entourage di Forza Italia si...

Berlusconi in ospedale a Milano. «Controlli dopo una colica renale acuta» : MILANO - Silvio Berlusconi è ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano. Per l'entourage di Forza Italia si tratterebbe di una colica renale acuta. Alle 14 di oggi è...

Berlusconi ricoverato al San Raffaele di Milano. «Controlli dopo una colica renale acuta» : MILANO - Silvio Berlusconi è ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano. Per l'entourage di Forza Italia si tratterebbe di una colica renale acuta. Alle 14 di oggi è...