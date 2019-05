Addio ad Alessandra Panaro | star di Poveri ma Belli

ilroma

(Di giovedì 2 maggio 2019) E' morta in Svizzera, all'età di 79 anni, nella sua casa di Ginevra,, l'attrice che per una generazione, insieme alla collega Lorella De Luca, sua compagna di lavoro anche in tv ...

