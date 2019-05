Grande Fratello 16 | Kikò piange per i figli | Francesca ' rinnega' Daniele Interrante

Grande Fratello - tra Gennaro e Francesca cresce l'intesa | VIDEO : Dopo Mila ed Erica, adesso anche Francesca De André sembra attratta dal modello napoletano. Chi la spunterà?

Grande Fratello news - il meglio della quarta settimana : Tra amori e veleni, ecco le ultime notizie dalla Casa del Grande Fratello. La prossima puntata va in onda lunedì alle 21.30...

Grande Fratello - senza tabù nella notte : "Con un uomo nero? Quelli hanno un grosso microfono e...". Luci rosse : Niente tabù al Grande Fratello, specialmente di notte. Cristian Imparato, il giovane cantante diventato famoso da ragazzino partecipando a Io Canto, è gay dichiarato e con Valentina Vignali e Gennaro Lillio parla di sesso senza alcuna inibizione. Leggi anche: Raffica di insulti, finisce male. Cristi

Anticipazioni Grande Fratello 16 - Lemme : “Ho avvertito la d’Urso” : Barbara d’Urso, parla Alberico Lemme: “Le ho fatto un avvertimento prima del GF 2019…” Si è raccontato in una lunga intervista pubblicata nell’ultimo numero del settimanale Nuovo Tv il Dottor Lemme, appena uscito dalla casa del Grande Fratello, con la quale ha raccontato cos’è successo quando Barbara d’Urso gli ha proposto di prendere parte al suo reality. Io ho il vizio di parlare a ruota libera e dire ...

Grande Fratello 16 - il figlio di Tina e Kikò si scaglia contro Ambra : 'Vuole pubblicità' : Lunedì sera, nel corso della nuova diretta del Grande Fratello 16, ci sono stati dei colpi di scena che hanno avuto come protagonisti soprattutto Kikò Nalli, ex marito di Tina Cipollari e la professoressa Ambra, eliminata la settimana precedente. Tra i due era nato un bel feeling all'interno della casa più spiata d'Italia, anche se l'eliminazione di Ambra aveva frenato il tutto. Lunedì sera, però, Kikò e Ambra hanno avuto modo di rivedersi ...

Grande Fratello - Malgioglio. Giovanni Ciacci tuona : “Sono stufo!” : Grande Fratello 16, Giovanni Ciacci attacca Cristiano Malgioglio: “Mi copia in tutto” Non le ha mandate a dire Giovanni Ciacci a Cristiano Malgioglio nell’intervista rilasciata per il settimanale Nuovo Tv. Il volto di Detto Fatto, si è infatti scagliato contro l’opinionista del GF 16, accusandolo di copiarlo sempre. Cristiano Malgioglio non fa che copiarmi. E’ sufficiente guardare com’era vestito una sera al ...

Grande Fratello 2019/ Pace tra Guendalina e Francesca De Andrè : il chiarimento : Dopo la tempesta è tornata la quiete: Guendalina Canessa e Francesca De Andrè, si chiariscono all'interno del Grande Fratello 2019.

Alberico Lemme/ Torna al Grande Fratello 2019? - Live Non è la D'Urso - : Alberico Lemme Torna al Grande Fratello 2019? Barbara D'Urso annuncia colpi di scena in arrivo con il dietologo protagonista, Non è la D'Urso,.

Grande Fratello - Kikò : "Saprò fare accettare ai miei figli Ambra" : Nella nuova diretta del Grande Fratello 16 , andato in onda lunedì 29 aprile e condotto da Barbara D'Urso , l'eliminata dal reality-show Ambra Lombardo ha avuto accesso a sopresa nella Casa. A ...

Grande Fratello - Barbara D'Urso e l'annuncio choc : "E se buttassi lui dentro la Casa?". Chi sta per entrare : "E se entrasse Daniele? Magari butto dentro Daniele". Barbara D'Urso fa un annuncio choc in diretta a Pomeriggio Cinque: nella casa del Grande Fratello potrebbe far entrare Daniele Interrante. Del resto sono concorrenti del reality la sua ex fidanzata Francesca De Andrè e Guendalina Canessa, madre d

Daniele Interrante entra al Grande Fratello? L’idea della d’Urso : Grande Fratello 16: Daniele Interrante entra nella Casa? Barbara d’Urso lancia lo scoop Daniele Interrante potrebbe presto entrare nella Casa del Grande Fratello. A seguito dell’ingresso della sua ex fidanzata Francesca De Andrè e l’arrivo di Guendalina Canessa (la madre di sua figlia), l’ex volto noto di Uomini e Donne potrebbe unirsi ai concorrenti già entrati […] L'articolo Daniele Interrante entra al Grande ...

Grande Fratello - bacio tra Ambra Lombardi e Kikò Nalli : la reazione scomposta dell'ex fidanzato di lei : "Marco non l'ha presa benissimo. Soffre da uomo innamorato, ma io ribadisco che ero convintissima del suo sentimento per lui all'inizio". Ambra Lombardi dopo il bacio in diretta al Grande Fratello con Kikò, Chicco Nalli, ha parlato della reazione del suo fidanzato che ha lasciato proprio per cominci

Grande Fratello 16 - arrivano le scuse di Guendalina Canessa a Francesca De Andrè : Dopo il suo ingresso inferocito nella Casa del Grande Fratello, la nuova concorrente Guendalina Canessa ha avuto modo di chiarirsi con la sua rivale Francesca De Andrè. Le due donne si conoscono da parecchi anni perché Guendalina Canessa è l'ex moglie di Daniele Interrante, dal quale ha avuto una figlia, quest'ultimo per molti anni è stato fidanzato con la De Andrè, conosciuta mentre stava ancora con sua moglie, e secondo la Canessa proprio ...