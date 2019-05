Corteo Primo Maggio Torino | in ospedale 2 manifestanti e poliziotto

Gilet gialli in Corteo a Parigi per il primo maggio : scontri e oltre 160 persone fermate : Parigi - scontri e ormai abituali scene di guerriglia hanno preceduto a Montparnasse la partenza del corteo dei sindacati al quale si sono unite diverse centinaia di Gilet gialli per il 1 maggio. ...

Gilet gialli in Corteo a Parigi per il primo maggio : scontri e oltre 160 persone fermate : scontri e ormai abituali scene di guerriglia hanno preceduto a Montparnasse la partenza del corteo dei sindacati al quale si sono unite diverse centinaia di Gilet gialli per il 1 maggio....

Primo Maggio - a Bologna il Corteo Cgil - Cisl e Uil. Da Landini appello per l'unità dei sindacati : ... Pil a +0,1% meglio che niente, ma siamo indietro Molti i temi europei in evidenza, dall'uniformità di regole e contratti all'Industria 4.0, ma senza dimenticare gli ultimi dati sull'economia ...

No Tav in piazza a Torino per il primo maggio - il Corteo invade le strade del capoluogo piemontese : (Agenzia Vista) Torino, 01 maggio 2019No Tav in piazza a Torino per il primo maggio, il corteo invade le strade del capoluogo piemonteseSono migliaia di No Tav scesi in piazza a Torino in occasione della festa dei lavoratori. Al corteo ci sono stati diversi momenti di tensione, la polizia ha effettuato delle cariche di alleggerimento per dissuadere i manifestanti dal raggiungere piazza San Carlo. fonte Facebook_No Tav InfoFonte: Agenzia Vista / ...

Corteo Primo Maggio a Torino - manifestanti No Tav bloccati dalla polizia : (Agenzia Vista) Torino, 01 Maggio 2019Uno spezzone di Corteo formato da centri sociali ha cercato di passare in testa al Corteo subendo però la resistenza della polizia, cariche in piazza Vittorio e in via Po. _Courtesy Facebook GianLuca PilotFonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Agenzia Vista (Agenzia Vista) Torino, 01 Maggio 2019Uno spezzone di Corteo formato da centri sociali ha cercato di passare in testa al Corteo ...

Primo maggio - scontri al Corteo di Torino. Tensione tra No Tav e Pd : Tensioni al corteo del Primo maggio a Torino, dove la polizia ha bloccato, con una carica e manganellate, un gruppo di No Tav che da piazza Vittorio stava cercando di raggiungere la testa del corteo...

Primo Maggio in tutta Italia : scontri a Torino - Corteo a Bologna : In tutte le principali città Italiane si celebra la festa dei lavoratori e per il Primo Maggio con cortei e manifestazioni, oltre allo storico concerto di Piazza San Giovanni a Roma.A Torino tensioni e scontri. Nella città sabauda il corteo che vede in testa Anpi, istituzioni e sindacati, ha una lunga coda, che uno spezzone No Tav ha provato ad inglobare e a cui si sono uniti decine di riders. Proprio un gruppo di No Tav, che da ...

Primo maggio - scontri al Corteo di Torino. Tensione tra No Tav e Pd : Tensioni al corteo del Primo maggio a Torino, dove la polizia ha bloccato, con una carica e manganellate, un gruppo di No Tav che da piazza Vittorio stava cercando di raggiungere la testa del corteo...

Primo maggio - scontri al Corteo di Torino. Tensione tra No Tav e Pd : Tensioni al corteo del Primo maggio a Torino, dove la polizia ha bloccato, con una carica e manganellate, un gruppo di No Tav che da piazza Vittorio stava cercando di raggiungere la testa del corteo...

Primo maggio - scontri al Corteo di Torino. Tensione tra No Tav e Pd : «Ci hanno preso a cinghiate» : Tensioni al corteo del Primo maggio a Torino, dove la polizia ha bloccato, con una carica e manganellate, un gruppo di No Tav che da piazza Vittorio stava cercando di raggiungere la testa del corteo...

Primo maggio - no Tav a Torino : scontri al Corteo - cariche della polizia : Tensioni al corteo del Primo maggio a Torino, dove la polizia ha bloccato, con una carica e manganellate, un gruppo di No Tav che da piazza Vittorio stava cercando di raggiungere la testa del corteo passando dai portici di via Po. "Vergogna, fuori la Digos dal corteo. È lo spezzone del Pd o della polizia?" hanno gridato i manifestanti.

Primo maggio - no Tav a Torino : scontri al Corteo - cariche della polizia : Tensioni al corteo del Primo maggio a Torino, dove la polizia ha bloccato, con una carica e manganellate, un gruppo di No Tav che da piazza Vittorio stava cercando di raggiungere la testa del corteo...

Milano - Corteo Primo maggio. Sala : "Grazie ai lavoratori e a chi ne difende i diritti" : Milano, 1 maggio 2019 - Al via il tradizionale corteo del Primo Maggio, Festa dei lavoratori, per le vie del centro città . Alle 9, i partecipanti hanno iniziato a sfilare dai Giardini Indro ...