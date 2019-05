Calcio | Roberto Mancini | “Obiettivo qualificarsi agli Europei Stimo Balotelli | Zaniolo e

Calcio - le convocazioni di Roberto Mancini : la Nazionale è l’unico modo per vedere gli azzurri all’opera? : Un po’ come accaduto nel settore maschile anche in questo caso il podio è Roberto Mancini ha reso nota nelle ultime ore la lista dei convocati per lo stage della Nazionale italiana di Calcio che si terrà lunedì 29 e martedì 30 aprile a Coverciano. Un elenco di 35 calciatori tra cui vi sono anche tre classe 2001, ovvero Gozzi, Ricciardi e Salcedo. Un’occasione per il CT di visionare da vicino non sono i soliti noti ma anche alcuni ...

Calcio - i convocati dell’Italia per lo stage di Coverciano. Tante novità per Roberto Mancini : Nuovo stage, il secondo della stagione, per la Nazionale italiana di Calcio guidata da Roberto Mancini. Una due giorni, che si svolgerà lunedì 29 e martedì 30 aprile presso il Centro tecnico federale di Coverciano, concordata dalla FIGC con la Lega di Serie A: presenti tutti i giocatori più giovani delle varie compagini italiane. Sono 35 i giocatori convocati da Mancini: presenti addirittura dei classe 2001 come Gozzi, Riccardi e Salcedo. ...

Calciomercato Juventus - Roberto Renga : 'Agnelli avrebbe contattato Guardiola' : In casa Juventus si respira un clima nero dopo la sconfitta subita dall'Ajax al ritorno dei quarti di finale di Champions League. La dirigenza bianconera aveva costruito una squadra fortissima sulla carta la scorsa estate, con gli acquisti di Joao Cancelo, Emre Can, Leonardo Spinazzola e soprattutto Cristiano Ronaldo, ma la Champions è sfuggita di nuovo e manca ormai da ventitré anni. La gran parte dei tifosi bianconeri sta criticando non solo i ...

Sla - addio a Roberto Labadini : il Calcio piange l'ennesima vittima : Roberto Labadini in una foto tratta dal sito ufficiale dell'Ac Prato Ieri sera, prima di Bologna-Chievo, il minuto di silenzio è stato dedicato al decennale del terremoto in Abruzzo e alla memoria di ...

Calcio - Roberto Mancini : “Kean e Zaniolo andranno agli Europei under 21” : Sciolti con molto anticipo i dubbi, dal ct della Nazionale, Roberto Mancini, intervenuto a un evento con Radio Italia. Come riportato dall’ANSA l’allenatore dell’Italia ha risposto a delle domande sui giovani rampanti della propria squadra, che a giugno dovrebbero anche affrontare gli Europei under 21, con la selezione di categoria guidata da Luigi Di Biagio. Nonostante l’appuntamento della Nazionale maggiore con le ...

Calcio - l’Italia di Roberto Mancini promossa : due vittorie - Verratti leader e giovani rampanti : Missione compiuta. La Nazionale italiana di Calcio di Roberto Mancini ha iniziato nel migliore dei modi il proprio percorso che vorrà vederla protagonista negli Europei itineranti 2020. Gli azzurri hanno rispettato i pronostici imponendosi contro la Finlandia (2-0) ad Udine e contro il Liechtenstein (6-0) a Parma. Certamente gli avversari non erano il top a livello mondiale ma i nostri portacolori hanno convinto sul piano dell’impegno e ...

Calcio - l’Italia di Roberto Mancini promossa : due vittorie - Verratti leader e giovani rampanti : Missione compiuta. La Nazionale italiana di Calcio di Roberto Mancini ha iniziato nel migliore dei modi il proprio percorso che vorrà vederla protagonista negli Europei itineranti 2020. Gli azzurri hanno rispettato i pronostici imponendosi contro la Finlandia (2-0) ad Udine e contro il Liechtenstein (6-0) a Parma. Certamente gli avversari non erano il top a livello mondiale ma i nostri portacolori hanno convinto sul piano dell’impegno e ...

Calcio - Qualificazioni Europei 2020 - Roberto Mancini : “Sicuramente cambierò 3-4 giocatori - magari anche qualcuno in più” : Roberto Mancini ha appena parlato alla stampa alla vigilia della sfida contro il Liechtenstein, valida per il secondo turno delle qualificazio4ni agli Europei del 2020: l’avversario degli azzurri (fischio d’inizio alle ore 20.45 di domani sera a Parma) è davvero modesto e si attendono quindi tre punti senza alcun patema. Il CT annuncia una formazione rivoluzionata: “Qualcosa cambieremo, dopo l’allenamento decideremo. Non ...

Calcio - Qualificazioni Europei 2020 : Italia-Finlandia 2-0. Roberto Mancini : “La voglia era quella di fare gol” : L’Italia ha sconfitto per 2-0 la Finlandia nella prima gara delle Qualificazioni agli Europei di Calcio del 2020: decisivi i gol di Barella nel primo tempo e di Kean nella ripresa. Al termine della sfida hanno parlato ai microfoni della RAI il CT Roberto Mancini e l’attaccante Fabio Quagliarella. Così il tecnico azzurro: “Non era facile perché poi loro si sono chiusi subito cambiando modo di giocare, mettendo 5 difensori. La ...

Calcio - Roberto Mancini : “Vogliamo vincere e giocare bene. Kean? Se scenderà in campo mi aspetto che esprima le sue qualità” : Tutto pronto alla Dacia Arena di Udine per Italia-Finlandia, match d’esordio della Nazionale di Calcio di Roberto Mancini nel girone di qualificazione agli Europei 2020. Il match diretto dall’arbitro israeliano Orel Grinfeeld ha suscitato l’interesse dei tifosi e i biglietti, come si suol dire, sono andati a ruba: già venduti oltre 18.000 tickets con le curve al completo e i distinti in esaurimento. Ci sarà quindi l’atmosfera ...

Calcio : la Nazionale vestirà Armani. Roberto Mancini “Eleganti e spero vincenti” : Venticinque anni dopo Giorgio Armani torna a vestire la Nazionale di Calcio. L’ultima volta risale al 1994, anno del Mondiale americano, che si chiuse per l’Italia con la finale persa ai rigori contro il Brasile. Ieri è stata ufficializzata questa nuova partnership, che durerà per i prossimi quattro anni per un valore di 5 milioni di euro. Armani non vestirà solamente la Nazionale di Roberto Mancini, ma anche quella Under 21 e ...

Calcio - Roberto Mancini : “Balotelli non è ancora in condizioni ottimali per essere di nuovo qui” : Inizia il raduno della Nazionale di Calcio a Coverciano in vista delle prime gare eliminatorie verso gli Europei del 2020, che vedranno anche alcune gare in Italia, e Roberto Mancini fa il punto della situazione all’inizio della settimana che porterà alle sfide di sabato 23 contro la Finlandia e martedì 26 contro il Liechtenstein. Inevitabile che al commissario tecnico venga anche posta la questione Balotelli, ancora una volta escluso dal ...

Calcio - Qualificazioni Europei 2020 : i convocati dell’Italia. Roberto Mancini chiama Quagliarella e Spinazzola : Un grandissimo ritorno, ovviamente più che atteso. Fabio Quagliarella vestirà la maglia della Nazionale italiana di Calcio nelle prossime sfide di Qualificazioni agli Europei del 2020. Sono arrivate infatti oggi le convocazioni del ct Roberto Mancini per i primi due impegni continentali: a fine marzo contro Finlandia e Liechtenstein. 29 i giocatori che si raduneranno lunedì al Centro Tecnico Federale di Coverciano. Ovviamente prosegue la linea ...