Berlusconi operato | «Mi dispiace deludere gli avversari | sto bene»

Il decorso post operatorio di Berlusconi prosegue "nel migliore dei modi" : Continua nel migliore dei modi il decorso post operatorio del presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, dopo l'intervento di ieri al San Raffaele. Berlusconi ha parlato con i familiari e i collaboratori ed è rimasto colpito per la straordinaria vicinanza dimostrata dalla gente attraverso migliaia di messaggi carichi di affetto. È quanto fanno sapere fonti di Forza Italia. Tra le sue primissime richieste, c'è stata quella di ...

Berlusconi operato - i medici rassicurano : “Sta bene - ma dovrebbe rinunciare a campagna elettorale” : Le condizioni di Silvio Berlusconi, dopo l'intervento per un'occlusione intestinale, sembrano essere in miglioramento. Il suo medico, Alberto Zangrillo, rassicura sulla salute del leader di Forza Italia ma gli sconsiglia di proseguire la campagna elettorale per le europee, pur sapendo che alla fine "deciderà lui".Continua a leggere

Berlusconi operato - i medici : «Sta bene. In campo per le Europee? Lo deciderà lui» : Notte tranquilla per il leader di Forza Italia dopo l’intervento per un’occlusione intestinale. Zangrillo: «Fosse per me gli direi “stai a casa”, ma tornerà presto in campo»

Berlusconi sottoposto a intervento : decorso post-operatorio ottimale : Dopo l’intervento di ieri presso l’ospedale San Raffaele di Milano, il Presidente Silvio Berlusconi ha trascorso una notte tranquilla: lo riferisce lo staff del leader di Forza Italia. I parametri clinici sono stabili e il decorso post operatorio procede in maniera ottimale. Il presidente ha parlato con i familiari. L'articolo Berlusconi sottoposto a intervento: decorso post-operatorio ottimale sembra essere il primo su Meteo Web.

Silvio Berlusconi operato per occlusione intestinale : L'ex Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi è ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale San Raffaele di Milano dopo esser stato operato per una occlusione intestinale. A riferirlo è l'agenzia LaPresse, che smentisce l'ipotesi di una colica renale acuta trapelata in giornata.La decisione di sottoporre il leader di Forza Italia all'intervento in anestesia totale è stata presa in giornata dopo un lungo consulto tra i medici ...

Silvio Berlusconi è in terapia intensiva dopo essere stato operato per una occlusione intestinale : Silvio Berlusconi si trova in terapia intensiva all’ospedale San Raffaele di Milano, dopo che nella serata di ieri era stato operato per una occlusione intestinale, cioé l’arresto del transito intestinale delle feci e dei gas. Berlusconi è stato ricoverato ieri

