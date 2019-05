1 Maggio | al Concertone parole | slogan e messaggi

ilfogliettone

(Di mercoledì 1 maggio 2019) Le. Sono state loro le protagoniste del tradizionaledel Primoa Roma. Quelle delloscelto dagli organizzatori per quest'anno: lavoro, diritti, stato sociale, Europa. Quelle degli artisti sul palco, tra canzoni edi disobbedienza; quelle di chi ha fatto gli onori di casa, scritte sulle t-shirt per Lodo Guenzi ("meno rovesci, piu' diritti" e poi "Voglio una nave che salva tutti") e quelle di Ambra che si e' scagliata contro il bonus assunzioni per le donne ("lo sgravio e' mio e lo gestisco io"), contro le morti sul lavoro ("il lavoro e' un diritto, ma la vita lo e' ancora di piu'") e che in risposta alle polemiche dello scorso anno sulla maglia griffata ne ha sfoggiata una con le sigle dei tre sindacati; quelle che hanno emozionato di Ilaria Cucchi, "i diritti umani non sono mai e per nessun motivo sacrificabili", (con indosso la maglietta sulla ...

RaiTre : 'Povera mente Io ti uccido ogni giorno con le mie idee Povero cuore Io ti metto alla prova ma povero me Mi perderò… - repubblica : Primo maggio, Ilaria Cucchi sul palco del Concertone: 'La mia battaglia ha aperto un varco' - RaiTre : 'E la voglia di, voglia di, voglia di Voglia di andarmene via da qui Per non vederti più dentro gli occhi blu Di un… -