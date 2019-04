Stupra la ex e invia video ai conoscenti

Catania - 3 giovani dopo aver Stuprato una ragazza americana inviano sms : 'Lo rifacciamo?' : Il fatto è successo a Catania, in una strada buia vicina al salotto buono della città. Vittima di violenza sessuale una ragazza di 19 anni, statunitense, in Italia per fare la baby sitter come ragazza alla pari. La giovane, nel nostro Paese da 3 mesi, è stata spinta a denunciare il fatto sia ovviamente dai genitori che dalla famiglia ospitante. Catania, giovane americana stuprata in gruppo Accuse gravi per tre giovani catanesi: Roberto Mirabella ...