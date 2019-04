Bankitalia | via libera a nomine

Consiglio dei ministri - via libera alle nomine di Bankitalia. Scontro sulle autonomie : Via libera alle nomine del direttorio di Bankitalia, Scontro su tutto il resto. Il Consiglio dei ministri convocato questa sera dopo la missione di sistema del premier Giuseppe Conte e dei vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio non fa che certificare il gelo che intercorre in questi giorni tra i due alleati. Con un convitato di pietra, «seduto»...

Consiglio dei ministri : via libera al direttorio di Bankitalia - dalla Lega un ok con "riserve" : Nel Cdm è stato affrontato anche il nodo Autonomia: Lega ottimista ma il M5s frena. Nominati alcuni prefetti, tra cui quello di Roma. Non è stato discusso invece il caso-Siri

Consiglio dei ministri - via libera alle nomine di Bankitalia : Fabio Panetta nuovo direttore : Fabio Panetta nuovo direttore generale di Bankitalia, Luigi Signorini confermato nel direttorio dove entrano l’ex ragioniere dello Stato Daniele Franco e Alessandra Perrazzelli, ex country manager di Barclays Italia e vicepresidente esecutivo e presidente del comitato di remunerazione e nomine di A2A SpA. È su quest’ultimo nome che si sono concentr...

Bankitalia : il Consiglio dei ministri dà il via libera al nuovo Direttorio : Il governo, durante il Consiglio dei ministri di stasera, ha dato il via libera al nuovo Direttorio della Banca d'Italia e alla nomina di alcuni prefetti. nuovo direttore generale di Palazzo Koch è Fabio Panetta, nominato il 28 marzo dal Consiglio superiore della Banca d'Italia, andrà a sostituire Salvatore Rossi. Vicedirettori generali sono Daniele Franco e Alessandra Perrazzelli, al posto di Panetta e Valeria Sannucci (che conclude il suo ...

Bankitalia - cdm nomina Panetta direttore generale. Rinviata la decisione su Siri : Fabio Panetta nuovo direttore generale, Luigi Signorini confermato nel direttorio dove entrano l’ex ragioniere dello Stato Daniele Franco e Alessandra Perrazzelli, ex country manager di Barclays Italia e vicepresidente esecutivo e presidente del comitato di remunerazione e nomine di A2A SpA. Il consiglio dei ministri ha dato via libera alle nomine per il direttorio di Bankitalia, confermando i nomi indicati da palazzo Koch lo scorso 28 marzo. Le ...

Consiglio dei ministri : via libera alle nomine del direttorio di Bankitalia : E’ terminato a Palazzo Chigi il Consiglio dei ministri. Tra i temi trattati dal premier Conte e dai ministri dell’esecutivo gialloverde, a fronte di un ordine del giorno che riportava solo la voce ’varie ed eventuali’ (scatenando l’ironia del web) - ci sono statie anche le nomine del direttorio di Bankitalia, in scadenza il 10 maggio, e i nuovi pre...