Atlantide4world : #Usa:il direttore dell'#FBI,Christopher #Wray ha detto che si aspetta che la #Russia interferisca con le elezioni p… - TelevideoRai101 : Usa, Fbi: Russia è ancora una minaccia - formichenews : La #Cina prova a scherzare con gli #Usa. L’#Fbi no L'articolo di Emanuele Rossi (@de_f_t) -

Lacontinua a rappresentare "unamolto significativa" dal punto di vista del controspionaggio. E' l'allarme di Christopher Wray,numero uno dell'Fbi,lanciato al Council of Foreign Relations.Wary ha dunque ribadito come Mosca abbia interferito anche nelle elezioni Usa di metà mandato dello scorso novembre. Sebbene non siano state intaccate infrastrutture elettorali, le elezioni di metà mandato del 2018 sono state definite da Wray una prova generale da parte dei russi in vista delle presidenziali del 2020.(Di sabato 27 aprile 2019)