Salvini:io ho pazienza ma elettori meno

"Io dine avrei, ma la gente si avvicina per fare selfie, stringermi la mano e mi dice: Matteo, ma questi 5 Stelle vogliono continuare ancora così? Ti attaccano sempre? Perché non rompi?". Così il vicepremierin un colloquio con 'Repubblica'. "Io non voglio fare polemica" ma "mi chiedo se la mia stessace l'hanno ancora gliche hanno voluto questo governo", avverte. Di Maio? "Non l'ho sentito e non rispondo alle provocazioni". E su Siri ripete: "Deve restare al suo posto".(Di venerdì 26 aprile 2019)