Sì agli scooter 125 su autostrade e tangenziali Ma soli i maggiorenni

Nuovo codice della strada : sì agli scooter 125 in tangenziale e autostrada. Il limite resta a 130 : Nuovo codice della strada , il Parlamento si rimette in moto. La novità dell?ultima ora è che con la modifica del codice della strada sulle autostrade e le tangenziali potranno...

Ztl Tridentino vietata agli scooter - commercianti e scooteristi in rivolta : Il 1 aprile lo stop a moto e motorini nell'area compresa tra via del Corso, via del Babuino e via Ripetta. I varchi saranno attivi dallle 6.30 alle 19 del venerdì e dalle 10 alle 19 del sabato