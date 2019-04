Ondata di maltempo in Nepal | 25 morti e 400 feriti nel sud del Paese

Tunisia : approntate misure preventive in vista di un’Ondata di maltempo : Hicham Fourati, il ministro dell’Interno tunisino, ha invitato i presidenti di undici governatorati a convocare le rispettive commissioni regionali per la prevenzione delle calamità e le organizzazioni di soccorso in vista dell’ondata di maltempo prevista nelle prossime ore nel paese nordafricano. Dalle previsioni dell’Istituto meteorologico nazionale, da oggi a venerdì nel nord-ovest del paese cadranno dai 40 ai 60 millimetri ...

Meteo - da giovedì Ondata di maltempo sull’Italia : pioggia - neve e vento al nord : Una nuova perturbazione Meteorologica di origine atlantica colpirà nelle prossime ore il nord del Paese portando un altro carico di pioggia e neve. Ad essere interessate saranno prima le regioni del nord ovest e la Toscana poi il resto del settentrione. Più protette le regioni del centro sud dove è atteso un aumento della nuvolosità ma senza fenomeni di rovesci,Continua a leggere

Allerta Meteo - Marzo inizia subito con un’Ondata di maltempo tipicamente primaverile : sarà un Sabato di piogge e temporali senza freddo al Sud - Domenica mite e soleggiato [MAPPE e DETTAGLI] : 1/25 ...

Maltempo - Ondata di freddo dalla Russia : torna l'inverno al Centro-Sud : torna il Maltempo al Centrosud, con freddo e raffiche di vento che hanno provocato danni, disagi e, purtroppo, anche vittime: 3 morti nel Lazio. L'ondata di gelo che dalla Russia è dilagata sui ...

Maltempo : Ondata di freddo al centro-sud e nevicate durante il fine settimana : Il freddo inverno sembra non voler abbandonare l’Italia e la primavera sembra essere ancora piuttosto lontana, specialmente nelle regioni del centro sud che questo weekend del 23 e 24 febbraio saranno colpite da un’ondata di freddo e Maltempo con nevicate sparse, soprattutto nel versante adriatico ma anche in pianura. Gli esperti del meteo sottolineano che dalla prossima settimana le temperature dovrebbero risalire sensibilmente e le condizioni ...

Maltempo : arriva Ondata freddo al Centro Sud - neve anche in pianura : Nel weekend arriva un'ondata di freddo che interesserà prevalentemente il Centro Sud e che porterà neve soprattutto sul versante adriatico, anche in pianura. Dalla prossima settimana le temperature ...

Meteo - nelle prossime ore Ondata di gelo siberiano su tutta Italia. Maltempo al Sud : L'infografica sul fronte siberiano di ilMeteo.it Arriva il gelo: le previsioni per sabato 23 febbraio Cronaca Meteo, nel weekend temperature giù anche di 15 gradi Al Nord: al mattino nubi basse e ...

Meteo - nelle prossime ore Ondata di gelo siberiano su tutta Italia. Maltempo al Sud : Allerta gelo emesso dall'aeronautica militare dalle prime ore di sabato e per almeno 24 ore. Pioggia in arrivo al Sud, in Sicilia e sulla costra adriatica. Neve sull'appennino meridionale

Ondata di maltempo in Perù : 39 morti e 14 feriti per frane e temporali : L’Ondata di maltempo che da mesi sta flagellando il Perù finora ha provocato la morte di 39 persone. Sono almeno 14 i feriti, mentre gravi danni si registrano alle infrastrutture e alle case di quasi 9mila persone, secondo quanto riporta il quotidiano economico peruviano “La Industria”. Il giornale cita gli ultimi dati forniti dall’Istituto nazionale di difesa civile. Importanti perdite anche in termini di boschi, ...

Grecia : violenta Ondata di maltempo sull’isola di Creta - almeno 2 morti : Un’improvvisa inondazione si è abbattuta sull’isola greca di Creta: almeno due persone sono morte e altre due sono disperse. Secondo quanto riporta ERT, le 4 persone si trovavano a bordo della stessa auto, erano tutti membri della stessa famiglia: la vettura è stata trascinata via dalla furia delle acque durante il violento temporale registrato ieri nei pressi di Tymbaki, nella parte meridionale dell’isola. I soccorritori hanno ...

Maltempo - Ondata di piena travolge gruppo di carabinieri : 4 feriti trasportati in ospedale : Nel Bolognese primi feriti a causa del Maltempo: i militari si trovavano nei pressi del fiume Reno quando una improvvisa ondata di piena li ha travolti mentre prestavano soccorso alla popolazione. La furia dell'acqua li ha investiti in pieno: a trarli in salvo un elicottero dei vigili del fuoco.Continua a leggere

Maltempo : Ondata di piena del Reno sui carabinieri : 6 feriti : Emilia Romagna all’insegna del Maltempo, con il Reno che ha rotto gli argini causando evacuazioni e disagi. Sei carabinieri sono rimasti feriti, mentre stavano soccorrendo alcune persone nella Bassa bolognese, dove il fiume Reno è esondato. Durante l’operazione di salvataggio, il livello dell’acqua si è improvvisamente alzato e il gruppo è stato colpito da un’onda di piena. Per portarli in salvo è stato usato un trattore, ...