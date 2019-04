Fattura elettronica 2019 | controlli Finanza in corso | i documenti a rischio

Fattura elettronica doppia - come annullarla senza subire sanzioni : Fattura elettronica doppia, come annullarla senza subire sanzioni Annullamento Fattura elettronica 2019 Con l’entrata in vigore, dal 1° gennaio 2019, dell’obbligo di Fattura elettronica sono tanti i dubbi relativi a casi particolari che possono verificarsi. Già in passato abbiamo scritto frequentemente articoli per dare indicazioni utili a chi si trova inaspettatamente davanti ad imprevisti e problematiche di varia ...

Fattura elettronica 2019 : codice destinatario - quando e a chi si comunica : Fattura elettronica 2019: codice destinatario, quando e a chi si comunica codice destinatario Fattura elettronica, come si genera La Fattura elettronica entrerà in vigore a partire dal 1° gennaio 2019, ma sono ancora diversi i dubbi in attesa di risposta da parte degli operatori Iva tenuti all’adempimento. Tra le questioni sollevate spesso spicca quella relativa al codice destinatario. Cos’è, quando si utilizza e a chi si comunica? Cerchiamo ...

Firma digitale Fattura elettronica 2019 : b2b e privati. Quando è necessaria : Firma digitale fattura elettronica 2019: b2b e privati. Quando è necessaria fattura elettronica e Firma digitale È sempre necessaria la Firma digitale sulla fattura elettronica 2019? E Quando è obbligatoria? La fattura elettronica, il cui obbligo di utilizzo è stato introdotto a partire dal 1° gennaio di quest’anno, continua a sollevare alcuni dubbi e domande. Tra queste si annoverano quelle relative alla Firma digitale. Quando è necessaria e ...

Fattura elettronica non pagata o consegnata : cosa fare per avere i soldi : Fattura elettronica non pagata o consegnata: cosa fare per avere i soldi Recupero Fattura elettronica non pagata L’obbligo della Fattura elettronica attivo dal 1° gennaio 2019 alimenta dubbi rispetto a situazioni anomale che talvolta possono verificarsi. Per esempio in questo articolo abbiamo provato a spiegare cosa fare e quando registrare una Fattura elettronica pagata nel 2019 ed emessa nel 2018. Di seguito vediamo invece un altro ...

Fattura elettronica 2019 : conservazione ed esonero - il chiarimento : Fattura elettronica 2019: conservazione ed esonero, il chiarimento conservazione Fattura elettronica 2019, cos’è La Fatturazione elettronica 2019 partirà dal 1° gennaio 2019: l’ obbligo tuttavia non sarà immediatamente applicabile a tutti i soggetti fiscali. Infatti per alcune categorie ci sarà un esonero dall’ obbligo. Vedremo a breve quali saranno le categorie escluse dal vincolo di Fatturazione elettronica e quali i ...

Fattura elettronica 2019 : bolletta luce o gas - cosa cambia dal 2019 : Fattura elettronica 2019: bolletta luce o gas, cosa cambia dal 2019 Fattura elettronica per bolletta luce o gas, come cambia La novità della Fattura elettronica obbligatoria, che entrerà in vigore a partire dal 1° gennaio 2019, investirà anche le bollette della luce e del gas. Infatti, per le aziende che gestiscono servizi legati alle utenze non ci saranno adempimenti diversi rispetto a quello a cui dovranno adeguarsi le altre imprese. I ...

Esonero Fattura elettronica 2019 : privati e aziende - cosa cambia : Esonero fattura elettronica 2019: privati e aziende, cosa cambia Come cambia l’ Esonero della fattura elettronica nel 2019 Novità importanti nel 2019 per privati e aziende che emettono fatture. Infatti, dal 1° gennaio del prossimo anno, entrerà in vigore l’obbligo di fattura elettronica a seguito di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti in Italia. Tuttavia sono previsti dei casi di Esonero, ...

Fattura elettronica 2019 : rifiuto del cliente o fornitore - quando è ammesso : Fattura elettronica 2019: rifiuto del cliente o fornitore, quando è ammesso L’obbligo di Fattura elettronica tra privati introdotto dal 1° gennaio 2019 continua a far emergere alcuni dubbi da risolvere. È il caso, che trattiamo quest’oggi, di una Fattura elettronica errata. O meglio, di una Fattura che sia formalmente corretta e dunque approvata dal Sistema di Interscambio, ma che in realtà contiene un errore. Da addursi non tanto alla non ...

Fatturazione elettronica pa - gli aspetti più importanti da conoscere : A partire dal mese di gennaio di quest’anno, in Italia la tradizionale fattura cartacea non ha più alcun valore. Se

Fattura elettronica 2019 in ritardo : costo sanzioni e chi deve pagare : Fattura elettronica 2019 in ritardo: costo sanzioni e chi deve pagare ritardo Fattura elettronica e sanzioni La Fattura elettronica è protagonista assoluta di questo inizio 2019 per i titolari di partita Iva che non operano in regime agevolato (dei minimi o forfettario) per i quali non sussiste l’obbligo. Tra le fine del 2018 e l’inizio di quest’anno sono diverse le guide online per cercare di dissipare tutti i dubbi attorno alla Fatturazione ...

Fattura elettronica 2019 : codici destinatario uguali - come si fa : Fattura elettronica 2019: codici destinatario uguali, come si fa Codice destinatario uguale per Fattura elettronica La Fattura elettronica è una delle grandi novità che scatteranno a partire dal 1° gennaio 2019. L’obbligo delle fatture digitali ha messo in subbuglio i professionisti contabili, creando divisioni anche tra i commercialisti e intimorendo commercianti e partite Iva. Esclusi invece dall’obbligo i liberi professionisti con partita ...