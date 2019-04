F1 | Ricciardo convocato dai commissari nel post gara | “il volante? Non avevo voglia di

sportfair

(Di lunedì 1 aprile 2019) Il pilota australiano ha raccontato di essere statonelper aver lasciato ilattaccato alla monoo dopo il ritiro Si è conclusa negativamente lain Bahrain per, ritiratosi nello stesso momento esatto in cui anche il compagno Hulkenberg parcheggiava la propria monoo all’esterno di curva 1.photo4/LapresseUna disdetta per la Renault, protagonista fin lì di un ottimo Gran Premio con entrambi i propri piloti. Interrogato su quanto accaduto in pista, l’ex Red Bull ha raccontato: “mi sentivo come se avessimo superato un punto, nel primo stint, dal quale non era più possibile tornare indietro. In quel momento mi sono reso conto che non era la cosa migliore da fare, se avessimo fatto due stop saremmo usciti dietro a tutti gli altri, ci abbiamo provato. Avrei preferito una strategia a due soste, se potessimo tornare ...

autosprintLIVE : Ricciardo è stato pure convocato dai commissari perché non aveva rimesso a posto il volante dopo il ritiro. #BahrainGP -