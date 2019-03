Spalletti non convoca Icardi e regala la vittoria alla Lazio 0-1

Icardi non convocato da Spalletti - l’avvocato Nicoletti sorpreso : “Marotta mi ha detto che tutto procedeva bene” : Paolo Nicoletti, avvocato di Mauro Icardi, ha commentato la decisione di Spalletti di non convocare il proprio assistito per la gara Inter-Lazio L’avvocato Paolo Nicoletti è tornato a parlare dopo aver fatto da mediatore tra Icardi e l’Inter nella riappacificazione tra le parti. Quest’ultimo, intervistato dall’Ansa, è parso sorpreso della mancata convocazione di Icardi per la gara contro la Lazio: “Icardi dal ...

Inter - Lautaro Martinez alle prese con un problema fisico ed Icardi non al top : cosa farà Spalletti? : Lautaro Martinez e Mauro Icardi sono alle prese con qualche acciacco che sembra complicare la vigilia Interista della gara contro la Lazio Lautaro Martinez alle prese con un affaticamento muscolare dopo le gare con la sua Argentina, una notizie non certo positiva per Spalletti e la sua Inter che dovrà affrontare un impegno fondamentale nel weekend. I nerazzurri infatti giocheranno contro la Lazio in un incontro importante per la ...

Inter - Icardi ora si allena Ma Spalletti non "perdona" : Mauro non sarà titolare : Tra l'Inter e Mauro Icardi, a quanto pare, è tornato il sereno. L'ex capitano è tornato ad allenarsi con il gruppo dopo lo stop di quasi cinque settimane dovuto ad un'infiammazione al ginocchio e alla delusione per essere stato declassato da capitano a soldato semplice. Piero Volpi, medico sociale del club nerazzurro, ha risposto così alla possibilità di rivedere Icardi contro la Lazio, il 31 marzo al Meazza: "Mauro in campo contro i ...